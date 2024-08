Třetí prohru v sezoně hodnotil hlavní trenér David Oulehla. „Je to stále dokola to stejné, každý zápas. My jako celý realizační tým musíme přijít na to, co změnit. Na vlastní polovině jsme schopni kombinovat, jsme silní na balonu. Velké problémy máme na polovině soupeře, kdy dostat se do nebezpečné situace je problém,” uvedl o první půli hlavní kouč Jihlavy.

„Ve druhém poločase nám vyšla střídání, která oživila hru a prohození Křivánka s Fraňkem. V jednu chvíli jsme soupeře zatlačili, dokázali jsme si vypracovat nějaké šance a vyrovnali jsme. Následně došlo na hloupý faul, penaltu a to dostalo domácí opět na koně. Třetí gól pramenil z laciné chyby a soupeř si dvoubrankové vedení už pohlídal,” shrnul druhou půli trenér Oulehla.

Hlavní trenér hovořil také o absenci některých hráčů Vysočiny. „Ani jeden z dvojice Zahradník - Araujo-Wilson nebyl kondičně připravený do utkání nastoupit a na naší hře se to projevilo. Justin by naší hře určitě pomohl. Za největší absenci bych označil levého obránce Farku, který odehrál poslední zápas s Táborskem velmi dobře, i když tam také byly nějaké chyby,” zhodnotil trenér neúplnou sestavu pro duel s Olomoucí.

„Hráči nechávají na trávníku vše a bojují do posledních sil, body by si určitě zasloužili. Zápasy rozhodují chyby, které se stále opakují. Nejvíce bychom nyní potřebovali zvítězit nejlépe bez obdržené branky,” zakončil Oulehla.

Další ligové utkání čeká Vysočinu již v pátek 16. srpna, kdy doma vyzve Líšeň.