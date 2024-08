„Odehráli jsme velice těžký a vyrovnaný zapas. Domácí se dostali do vedení, o to více jsem rád, že se tým semknul a dokázali jsme vyrovnat ještě v prvním poločase. Ve druhé půli jsme zápas mohli otočit na svou stranu, ale bohužel se to nepodařilo. Jak to ve fotbale bývá, tak jsme naopak v závěru utkání inkasovali podruhé a soupeř byl na koni. Velice nás mrzí neproměněná tutová šance v posledních vteřinách nastavení, která by nám získala alespoň bod,“ shrnul zápas David Oulehla.

Kritický ke svým svěřencům tentokrát nebyl. „Hráči dřeli ze všech sil a všichni na hřišti nechali maximum. Bylo cítit, že chceme vyhrát. Vypracovali jsme si gólové situace, ale zradila nás koncovka. Není třeba opakovat, že fotbal se hraje na body a ty se nám stále nedaří získávat. Musíme se z dnešního duelu rychle vzpamatovat a touhu po vítězství přenést do páteční bitvy proti Žižkovu,“ řekl hlavní trenér.

Na Hané nastoupili hráči Vysočiny se čtyřmi změnami v základní sestavě, „Brankáře Soukupa do utkání nepustil problém se zády a Lacko v týdnu onemocněl a nebyl stoprocentně připravený. Proto jsme ho nasadili až v průběhu utkání. Na kraj obrany jsme vrátili Hoška, který odehrál dobrý zápas. Araujo-Wilson se po třech zápasech a zranění vrátil do základní sestavy, a jsme rádi, že se poprvé v sezoně střelecky prosadil,“ dodal k výběru týmu Oulehla.

Fotbalisty Vysočiny čeká v nadcházejících v úterý 27. srpna utkání 1. kola Mol Cupu ve Žďáře nad Sázavou, následně ligové utkání na domácí půdě proti Viktorii Žižkov v pátek 30. srpna.