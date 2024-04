Už bylo na čase. Tříbodovou injekci potřebovali fotbalisté FC Vysočina ve 24. kole FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY jako sůl. Pro první jarní výhru 3:1 si došli soustředěným výkonem v neděli odpoledne proti sparťanské juniorce.

Fotbalisté Jihlavy slaví první jarní výhru. | Foto: Deník/Karel Líbal

Kdo se na své místo z nepříliš početné divácké kulisy usadil později, mohl litovat. Hned v úvodu totiž oba týmy skórovaly. Jako první se ukázali hostitelé, po nakrátko rozehraném rohovém kopu centroval Lacko a odražený míč dostal do sítě Šancl – 1:0.

Jenže sparťané dokázali takřka okamžitě zareagovat. Forvard Michl pronikl do šestnáctky a přehodil bezmocného Soukupa – 1:1. „Důležité bylo, že jsme vstřelili úvodní branku zápasu a poté jsme se dokázali oklepat z toho, že nám Pražané dokázali brzy srovnat stav na 1:1. To nás mrzelo, protože jsme vedení měli držet dále,“ uvedl po zápase jihlavský trenér David Oulehla.

Potom se střídaly akce na obou stranách, více práce měl Soukup, ale zahřmělo na druhé straně. Šancl prostrčil šikovně míč na Fraňka, který ve 26. minutě dostal FC Vysočina znovu do vedení – 2:1.

Ojedinělá výpomoc. Hvězda víkendu Buben nyní zamíří místo do Pohledu na Slavii

To domácí tým notně povzbudilo, ale skóre se do poločasu už nezměnilo. Do druhé půli vstoupili jihlavští fotbalisté aktivně, jako by si ani v hlavách nechtěli připustit vývoj v předchozích venkovních utkáních.

Navíc rozhodli ve fázi zápasu, kdy třeba v Táboře nebo Chrudimi zápas ztratili. Sparťanský kouč Loučka se po hodině hry rozhodl hned pro trojí střídání, ale o tři minuty později jeho svěřenci po rohovém kopu zaváhali. Vynikající výkon podal Šancl (v sestavě nahradil Selnara) a po jeho vybídnutí se prosadil na zadní tyči naopak jeden z hráčů s aktuálně nejlepší formou, kapitán Vedral – 3:1.

Po triumfu na Vysočině dál touží po změně. Chceme hrát víc zápasů, říká Ludvík

Zbytek zápasu potom rozkouskovala střídání a žluté karty, což pochopitelně více vyhovovalo Jihlavě. Ta ještě mohla skórovat jednou, břevno v nastaveném čase však mrzelo asi jen zakončujícího Chytrého. „Jsem rád nejen za tři body, ale i za předvedenou hru. Myslím si, že naše výhra byla se vším respektem k soupeři naprosto zasloužená,“ uzavřel Oulehla.

Fotbalisté Jihlavy tak poskočili na jedenáctou pozici druhé ligy. V sobotu je čeká duel s Prostějovem v jeho olomouckém azylu.