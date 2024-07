Jihlavský trenér David Oulehla posbíral další cenné poznatky. „Budeme se prát o každý bod, druhá liga je hodně vyrovnaná a každý může porazit každého,“ uvedl Oulehla po zápase s Vyškovem a pokračoval: „Paradoxně proti Brnu jsme hráli podstatně lépe, ale vyšli naprázdno. Proti Vyškovu jsme prospali první poločas. Byli jsme nedůrazní, měli špatný pohyb, přihrát si dvakrát třikrát po sobě byl problém. Zvedli jsme se až v posledních pěti sedmi minutách, kdy jsme si pomohli standardkou a dali i gól.“

Přestože Vyškov po změně stran vyrovnal na 1:1, byl Oulehla s druhým poločasem spokojenější. „Rozpohybovali jsme hru, pomohla i střídání. Chyběla nám však nějaká finální přihrávka. Remíza je pro nás málo, ale soupeř měl nakonec k výhře blíž.“

Složité bylo přečíst hru Vyškova. „Mají v týmu nové zahraniční hráče, Vyškovu také nechybí zkušenost, ať je to Němeček, Čelůstka a další. Je to kvalitní tým, který bude hrát opět nahoře,“ předpovídá jihlavský trenér.

Vyrovnávací branka přišla po trestném kopu, kdy se prosadil šťastně jihlavský odchovanec Filip Vedral. „Včetně přípravy je to první inkasovaný gól po standardce. Já jsem z toho měl obavy, my jsme obecně malé mužstvo. Nemáme pět raubířů do obou šestnáctek, ale jinak jsme to ustáli. Platným hráčem je zejména Max Boussou, oba zápasy hrál výborně,“ dodal Oulehla.

Ztracených dvou bodů litoval brankář Pavel Soukup. „Ani jeden tým se nemůže za bod zlobit. Pro nás je však bod málo, dostali jsme gól po standardce. Vedení jsme měli udržet,“ tvrdí Soukup, který srovnal oba zápasy: „Více jsem si zachytal proti Vyškovu, hlavně v první půli. Nejtěžší zákrok byl asi po Němečkově střele, ale míč naštěstí nešel daleko ode mě.“

Ten okomentoval i gól Vedrala. „Naštval mě. (smích) Zrovna se trefí proti nám. Ani nevím, jak se to seběhlo, takový padající list do šibenice.“