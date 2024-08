Hráči dnes nechali na hřišti před reprezentační přestávkou duši. „Popravdě, moc energie už moc nemáme, dnes jsme na hřišti nechali opět úplně všechno a hrát ještě chvíli, tak asi většina týmu fyzicky odpadne. Dnes byl zápas jiný v tom, že jsme dokázali otočit nepříznivý vývoj zápas a dostali se do vedení. Bylo to pro nás těžké, mohli jsme ten zápas ukončit dřív, bylo tam hodně šancí dát třetí gól. Dnes jsme doslova ubojovali vítězství a jsme za to všichni neskutečně rádi.” řekl na začátek rozhovoru kapitán Jihlavy Adrián Čermák.

Čermák proti Žižkovu nastoupil na postu stopera, který mu dle jeho slov neseděl. „První gól padl mojí chybou. Dnes bylo vidět, že to není můj post, stopera jsem hrál naposledy možná ve Zbrojovce, ale zápasů jsem tam koneckonců moc neodehrál. Nakonec jsme ty chyby v zápase zvládli napravit a konečně jsme získali doma tři body. Doufám, že se dostanu zpět na pozici defenzivního záložníka, tam se cítím nejlépe. Samozřejmě, když to bude potřeba a bude to přinášet své ovoce a dobré výsledky, tak se stoperem problém nemám.” Řekl s úsměvem jednatřicetiletý hráč ze Slovenska.

Gól na 1:1 změnil výrazně hru ve prospěch Vysočiny. „Vyrovnávací gól nám vlil novou krev do žil, i když jsme od začátku do utkání vstoupili dobře, až na jednu chybu vzadu. To nás na chvíli zaskočilo, ale potom jsme se opět dostali zpátky do hry a myslím si, že dnes jsme si to vítězství opravdu zasloužili.” Dodal Čermák.

V posledních minutách se Viktoria Žižkov dožadovala odpískání penalty a zároveň uznání gólu po situaci, kde míč z pohledu hostů přešel brankovou čáru. „Těch situací na konci bylo hodně, bylo to nepřehledné, Žižkov se dožadoval penalty. Já sám opravdu nevím, velmi těžká situace, kterou rozhodčí vyhodnotili, jak jí vyhodnotili. Následně jsem couval jsem brankové čáře, trefilo mě to, pokud to bylo nebo nebylo za čárou opravdu nevím. Ale naštěstí jsem stál na dobrém místě. Věděl jsem, že ten hráč bude střílet, tak jsem se snažil pomoct našemu brankáři a zmenšit úhel.” Okomentoval vyhrocený konec zápasu Čermák.

Do utkání s Žižkovem usedl na lavičku prozatimní trenér Josef Vrzáček a došel s týmem pro vítězství. „Nebylo to pro nás příjemné. V podstatě mě sem David Oulehla dovedl a po sedmém kole skončil, takže ani pro mě osobně to není jednoduché. Najednou nevíte, co bude dál. Snažíme se to jako hráči neřešit, my budeme stále pracovat dál a toto je spíše otázka na vedení. Upřímně si myslím, že to nebylo o trenérovi, na tom hřišti hrajeme my a vždycky je to pouze o nás.” Vyjádřil se Čermák, který vzdal hold bývalému trenérovi.

Adrián Čermák čelil v zápase soubojům s bývalým reprezentantem a držitelem dvou mistrovských titulů se Slavií Praha Tomášem Necidem. „Bylo to těžké, je to velmi zkušený a silový hráč. Má odehráno nespočet zápasů. Dokázali jsme to s ním uskákat, krom prvního gólu, který dal, si nepamatuji, že bychom ho pustili do nějaké větší šance. Připravovali jsme se na něj a zvládli jsme to.” Odvětil na závěr zkušený Čermák.