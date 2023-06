Obrovská úleva na Vysočině. Fotbalisté Jihlavy v posledním kole FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY deklasovali na domácím hřišti Vlašim 5:0 a po nejvyšší výhře sezony na poslední chvíli utekli ze zóny sestupu, když poskočili z patnácté sestupové příčky na čtrnáctou a do třetí ligy míří místo Jihlavy rezerva Slavie, která prohrála v Prostějově.

Fotbalisté Vysočiny přejeli Vlašim a slaví záchranu ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE. | Foto: Deník/Karel Líbal

Vysočina vyhrála teprve druhý duel z posledních deseti utkání. „Ještě to všechno v sobě držím. Celý týden byl pro mě emočně hodně těžký. Nevím, jestli se mám smát, nebo brečet. Jsem skleslý. Mám pocit, že jsme poslední dva tři týdny dělali všechno správně, ale na hřišti se nám to nevracelo. Jsem rád, že tentokrát se k nám přiklonilo i to štěstí,“ pravil kapitán Jihlavy Matúš Lacko.

Vysočina vykročila za životně důležitou výhrou velmi záhy, když už ve třetí minutě otevřel skóre Miroslav Křehlík. Ten stejný hráč ve třicáté minutě nacentroval míč na hlavu produktivního Justina Arauja-Wilsona, jenž navýšil na 2:0.

Útočník z Trinidadu a Tobaga po změně stran sice neproměnil samostatný brejk, ale v 61. minutě navýšil na 3:0. O osm minut později svou troškou do jihlavského koncertu přispěl i nejlepší kanonýr Vysočiny v sezoně Jakub Selnar, jenž zaznamenal osmou trefu ročníku.

Dojdou na vrchol? Hokejbalisté Jihlavy vyzvou ve finále obhájce loňského titulu

Skóre zápasu i jihlavské sezony uzavřel před více než dvanácti stovkami fanoušků Ogiomade. „Musím říci, že mi spadl ze srdce obrovský kámen, nebyl jsem na to sám, musím poděkovat fantastickým fanouškům, kteří hnali tým za vítězstvím, svým kolegům na lavičce i vedení týmu, a samozřejmě hráčům, kteří měli velkou vůli vyhrát a na hřišti to prokázali,“ radoval se trenér Vysočiny David Oulehla, jenž tým převzal na začátku května a vyhrál s ním dva zápasy z pěti.

Proti Vlašimi vsadil na rozestavení s pěti záložníky a dvěma forvardy. „Rozestavení 3-5-2 nám sedlo a prakticky jsme soupeře až na jeden moment eliminovali a k ničemu nepustili, naše vítězství bylo naprosto zasloužené,“ lebedil si Oulehla. Na Vysočině ovšem mají přes závěrečnou záchranu o čem přemýšlet. Konečné čtrnácté umístění je nejhorší ve druhé nejvyšší soutěže od postupu v sezoně 2000/2001.

Jihlava - Vlašim 5:0

Poločas: 2:0.

Branky: 3. Křehlík, 30. Araujo-Wilson, 61. Araujo-Wilson, 69. Selnar, 89. Ogiomade.

Rozhodčí: Szikszay – Mokrusch, Volf.

Žluté karty: 29. Araujo-Wilson, 54. Piško, 55. Tureček, 89. Ogiomade – 23. Onije.

Diváci: 1253.

Jihlava: Soukup – T. Svoboda, Vedral, Gabriel, Piško – Tureček (76. Šancl), Lacko (C) – Křehlík (88. Křivánek), Selnar (76. Ogiomade), L. Fila (76. Vítek) – Araujo-Wilson (88. Tall).

Vlašim: Kolář – Musil (46. Heppner), D. Vala II, Halinský (41. Nogha), Kulhánek – Smejkal, Suchan (C), Rigo (71. Šimeček), Onije (52. Křišťan), Horský – Biegon (46. Solomon).