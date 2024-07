„Je to hráč s výbornými parametry. Má rozhodně potenciál na to, aby hrál první ligu,“ charakterizoval Štětku jihlavský trenér David Oulehla.

Nováček v týmu své předpoklady naplňoval, ale vybral si dva smolné momenty. „Chtěl bych poděkovat trenérovi za důvěru, ale já jsem ho svým výkonem zklamal,“ smutně kroutil Štětka hlavou.

Hodně si vyčítal moment z 3. minuty, kdy měl na hlavě gól. „To mě mrzí hodně. Udělal jsem si ve vápně místo, odstavil jsem si soupeře, akorát stačilo dát míč víc doleva a byl by to gól,“ popsal situaci mladý stoper, který byl jinak v přípravě produktivní.

Ještě víc byl rozčarovaný z vyloučení v 78. minutě. „Musím si to pustit ještě ze záznamu, ale myslím si… No, mohl jsem to vyřešit jinak. Rozhodčí to posoudil, jak to posoudil. Měl jsem tým povznést a teď jsem ho oslabil,“ soukal ze sebe těžce po vyloučení po faulu na Musu Alliho.

Celkově hodnotil utkání negativně. „Nechytili jsme začátek a brzy jsme inkasovali. Potom jsme drželi celou dobu míč a Brno k ničemu nepustili. Jenže jsme to nedotáhli v koncovce, a to byl kámen úrazu. V nové obraně se mi hrálo dobře, ale dostali jsme dva góly a to je moc,“ uzavřel Štětka.