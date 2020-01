Martin Šimko hrál na podzim druhou slovenskou nejvyšší soutěž za KFC Komárno, za které odehrál patnáct zápasů. V téže soutěži nastupoval i o rok dříve v dresu Zvolena.

„Martina jsme pozorně sledovali, a zaujal nás svým přehledem a herní vyspělostí. Vidíme v něm velký potenciál,“ uvedl po Šimkově příchodu ředitel FC Vysočina Jan Staněk. „Nepochybně bude schopen už na jaře zvýšit konkurenci na stoperském postu v našem kádru.“

Rodák ze Žiaru nad Hronom, který v mládežnických kategoriích hrával za Banskou Bystrici a Dunajskou Stredu, v rozhovoru pro Deník po svém prvním tréninku v Jihlavě prozradil, že první zahraniční angažmá je pro něj velkou výzvou.

V kádru Vysočiny je několik slovenských fotbalistů. Jak jste se v Jihlavě ocitl vy?

Pokud vím, během zápasů za Komárno si mě v Jihlavě všimli, sledovali nějaká videa a potom mi nabídli přesun. Tak jsem tady.

Bylo to těžké rozhodování? Přece jenom je zde také jen druhá nejvyšší soutěž, a byť ne příliš vzdálená, přestupoval jste do ciziny. Tam by možná někdo chtěl hrát jít do vyšší soutěže, než hraje.

Určitě to nebylo těžké rozhodnutí. Já to beru jako velký vpřed. Pro mě to byla velmi dobrá nabídka a věřím, že se na Vysočině posunu v kariéře dál.

V minulosti jste nastupoval v mládežnických výběrech Slovenska, nepomýšlíte znovu na reprezentační dres své země?

Poprvé jsem reprezentoval v kategorii U16, a potom i v dalších letech. V sedmnáctce jsem byl dokonce kapitánem. Byly to pěkné časy, ale teď se soustředím jen na Jihlavu.

Už jste to naznačil, ale přesto: S jakými ambicemi přicházíte do týmu? Určitě víte, o co Vysočina hraje…

Jasně. Ty kroky jsou postupné. Jsem ve věku, kdy se ještě mohu zlepšovat každý den. Sám se chci posouvat dál, stejně jako tým. Chci se pokusit prosadit do základní sestavy, a týmové cíle? Ty jsou jasné.

Kdybyste se měl fotbalově představit, jaké jsou vaše přednosti a slabiny?

Domnívám se, že silný jsem v osobních i hlavičkových soubojích. Zlepšovat je také co, především rozehrávku a rychlost.

Během prvního tréninku jste byl zařazen na pozici stopera. Jste čistokrevný stoper, nebo můžete nastoupit i na jiných postech?

Na této pozici jsme hrál prakticky od mala, až v poslední sezoně jsem v Komárně odehrál zhruba půl sezony na pozici defenzivního záložníka.