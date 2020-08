FC Vysočina měl o uplynulém víkendu volno, proto je pohárové derby pro druholigový celek nejen prvním soutěžním duelem v sezoně, ale také vítanou generálkou na nedělní domácí šlágr FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY s Hradcem Králové.

Střetnutí se Starou Říší je pikantní pro oba celky. Divizní celek vede bývalý jihlavský hráč Luděk Kovačík, rovněž v kádru lze nalézt celou řadu bývalých fotbalistů Jihlavy: Jícha, Heide, Svoboda, Vacek, Cipruš, Nehyba.

Jak rozhodně nepřistoupit ke středečnímu „svátečnímu“ utkání už fotbalisté Staré Říše ví. Nedělní výkon proti Žďáru nad Sázavou jim musí být strašákem, a porážka 0:7 od divizního soupeře jakbysmet! „Musíme na to zapomenout a profíkům z Jihlavy se postavit úplně jinak než Žďáru. S takovým mužstvem se musí bojovat, makat. Ale těžko říci, jak k tomu hráči přistoupí po takovém výprasku,“ reaguje kouč Staré Říše Luděk Kovačík.

Po blamáži by rád udělal v sestavě změny, jenže nemůže. „Já mám jednoho zdravého na střídání, s tím se nedá moc co vymýšlet,“ krčí rameny a doufá, že v Telči, kde má nyní Stará Říše kvůli rekonstrukci svého hřiště azyl, přijde na fotbal hodně diváků. A ti uvidí dobrý fotbal. „A taky doufám, že to nebude ještě větší ostuda,“ přeje si Kovačík.

Návod, jak favoritovi jeho očekávaný postup ztížit, ale Kovačík zná. Před pěti lety také v poháru Stará Říše Jihlavany dlouho dusila, vedla 2:1, Vysočina o svém postupu rozhodla až sedm minut před koncem. „Víme, že pohárové duely jsou specifické a ošemetné. Samozřejmě do něj jdeme s cílem jednoznačně postoupit dál. Výkon v tomto zápase napoví, v jakém složení můžeme nastoupit proti Hradci Králové,“ netají před pohárovým kláním jihlavský trenér Aleš Křeček.

Utkání Stará Říše – Jihlava se hraje od 17.30 hodin na stadionu v Telči.

KAREL LÍBAL, VÍT BRABEC