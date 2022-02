Směrem dopředu jihlavští fotbalisté nabídli věci, které viděl rád a od hráčů je vyžaduje. „Dokázali jsme se prosadit dvakrát ze hry, jednou ze standardky. Je ale pravda, že pokud dáte v utkání tři góly, je potřeba ho dovést do vítězného konce. Naše hra ale získává už jisté zajímavé parametry a v sestavě se přibližujeme tomu, jak by to mohlo na jaře vypadat,“ dodal trenér Kameník.

Další přípravné utkání čeká na Vysočinu v sobotu pátého ledna, kdy na stadionu Na Stoupách přivítá od jedenácti hodin B tým Slovácka.

JIHLAVA - CHRUDIM 3:3

Góly: 9. Svoboda, 30. Vedral, 72. Fila – 23. Šejvl, 59. Fišl, 64. Surmaj. Rozhodčí: Zelinka - Nádvorník, Hájek. Poločas: 2:1.

Jihlava: Jágrik - Krčík, Vedral, Křišťál, Selnar, Tureček, Svoboda, Zoubele, Vlček, Lacko, Fila.

Náhradníci: Lancman – Arroyo, Musil, Araujo-Wilson, Křivánek, Vítek, Křehlík.