Jihlavané měli vynikající start do zápasu. Už ve třinácté minutě vedli po trefách Rezka a Vaculíka z penalty 2:0.

Severočeši ale rozhodně nebyli odevzdaným protivníkem. Během první půle měli několik vyložených šancí, Vejmolovu svatyni ale nedobyli. „Vzadu jsme to měli hodně otveřené, Ústí mělo více šancí. V defenzivě jsme působili hodně hloupě,“ netajil Radim Kučera.

Podobně jako Vysočina i Ústečané udeřili po změně stran v desáté minutě. Těsný stav 2:1 vydržel až do jedenasedmdesáté minuty, kdy znovu na dvoubrankový rozdíl zvýšil po deseti minutách pobytu na hřišti Koubek.

Odstartoval tím následující neskutečnou přestřelku. Hosté dokázali znovu snížit, na což reagoval čtvrtou brankou Rezek, diváci poté viděli ještě jeden pár branek.

Konečné skóre 5:4 určitě netěšilo ani jednoho trenéra. „Takto kdyby končily zápasy v lize, chodilo by hodně diváků,“ uznal Kučera, který ale zároveň přiznal: „Během zápasu jsem párkrát vybouchl.“

Proč? „To si rozebereme v kabině,“ nechtěl být jihlavský trenér konkrétní. „Poslední zápasy jsme ale zvládali s větší grácií, suverénnějším způsobem, větší herní jistotou. Bylo to o přístupu hráčů. Jako by měli v hlavě, že se jedná o poslední zápas před ligou a měli za cíl hlavně se nezranit. Nebyl to výkon na sto procent. Možná pak bude někdo překvapen, že nenastoupí v prvním kole,“ vyslal Kučera jasný signál o své nespokojenosti do kabiny.

Jihlava každopádně zakončila porci jedenácti duelů s bilancí sedmi výher a jedné remízy, v posledních pěti zápasech vyhrála a nastřílela úctyhodných dvacet gólů.

Přenese si současnou dobrou formu i do jarní části druhé ligy?

JIHLAVA - ÚSTÍ N. L. 5:4

Góly: 10. a 74. Rezek, 13. Vaculík (PK), 71. Koubek, 79. Lacko - 55. Matějka, 74. Strada, 76. a 81. Drame.

Sestava Vysočiny: Vejmola (46. Veselý) – Křišťál (69. Mikuš), Diouf (76. Pojezný), Tlustý, Javůrek – Vaculík (60. Arroyo), Lacko – Smejkal (60. Koubek), Fortelný, Rezek (76. Novotný) - Zoubele.