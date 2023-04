ONDŘEJ SMETANA

Ani Ondřej Smetana nedokázal prolomit prokletí krátkých trenérských angažmá u jihlavských fotbalistů.Zdroj: Deník/Karel Líbal

Necelých sedm měsíců, deset druholigových utkání. Taková je bilance zatím posledního hlavního kouče Vysočiny u týmu. Při příchodu k týmu si možnosti trénovat v Jihlavě cenil. „Vnímám Jihlavu hodně pozitivně pokud jde o budoucnost místních hráčů. Jsem rád, že tady mohu být, pro mě je to zajímavé angažmá,“ uvedl pro Deník v říjnu loňského roku.

Už tehdy čelil i otázce na časté střídání trenérů u týmu. Byl totiž již čtrnáctým trenérem za posledních deset let. „Bohužel. Tak to v českém prostředí bývá. Nejenom v Jihlavě, ale ve více klubech. To je trenérský úděl,“ odvětil Smetana.

Poté, co s jihlavskými fotbalisty dokázal vyhrát pouze dva zápasy (plus čtyři remízy i porážky), byl dalším předčasně odvolaným koučem v řadě.

Kdo najde odvahu usednout do horkého křesla a nahradí ho? Klub nejspíš rozhodne příští týden po domácím utkání s pražskou Duklou.