Miroslav Tureček přišel na testy do Jihlavy před měsícem a svými výkony vedení týmu zaujal. „Míra potvrdil výborné reference,“ uvedl v tiskové zprávě sportovní ředitel Lukáš Vaculík. „Má výborný pohyb, dobře čte hru a neschází mu kvalitní přihrávka. Ve středu zálohy může nastoupit v defenzivní i ofenzivní úloze. Jsme přesvědčeni, že se může stát součástí naší základní sestavy a že se bude dále sportovně vyvíjet.“

Miroslav Tureček

narozen: 23. října 1998

pozice: střední záložník

předchozí kluby: FC Fastav Zlín, SK Spartak Hulín, SFK Sereď

starty: MSFL – 49 utkání, 3 góly; Slovnaft cup – 1 utkání, bez gólu.

Sám hráč našel v přestupu do Vysočiny vysvobození z nelehké situace. Byť vyměnil první ligu za druholigovou soutěž. „Za šanci v Seredi jsem byl zpočátku velmi rád, ale fungovalo to tam velmi špatně. Takže ten rok tam jsem spíše protrpěl, trénoval, individuálně si sám přidával. Byl to takový zabitý rok,“ přiznal Tureček pro Deník. „V mém příchodu sehrál největší roli Tomáš Josl. On je mým individuálním trenérem a manažerem. Testy mi domluvil v Jihlavě u bývalého spoluhráče a nyní sportovního manažera Lukáše Vaculíka,“ dodal ke svému přestupu mladý fotbalista, který s výjimkou mateřského Zlína v českých soutěžích nastupoval v třetiligovém Hulíně.