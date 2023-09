Remízový král. Jen bod dělí sobotní protivníky v osmém kole FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Čtvrtá jihlavská Vysočina se představí na půdě páté Vlašimi. Postavení v tabulce ale ať fanoušky nemýlí. Středočeši v soutěži ještě neprohráli a z lepší pozice je sráží vysoký počet remíz.

V minulé sezoně zdolali jihlavští fotbalisté Vlašim na její půdě 2:0 a doma jednoznačně 5:0. | Foto: Deník/Karel Líbal

A ani toto není aktuálně příliš vypovídající. Vlašim totiž drží třízápasovou vítěznou sérii, během které vyhrála na Žižkově a v Prostějově, doma mezitím zdolala Příbram.

Svěřenci trenéra Martina Hyského, který mimochodem má pro toto utkání disciplinární trest a nebude na lavičce, budou pro Jihlavu velmi těžkou prověrkou.

Vysočina totiž naopak v posledních dvou zápasech nevyhrála. Ráda by však obě série přerušila. „Vlašim se snaží o útočný, kombinační a atraktivní fotbal. Míč dávají rychle od nohy a hra se u nich přelévá nahoru-dolů. Myslím si, že by nám to mohlo vyhovovat,“ uvedl pro klubový web asistent trenéra Vojtěch Lampíř.

Vysočině se ve Vlašimi zpravidla daří. Dosud na místním stadionu odehrála osm zápasů, ve kterých šestkrát vyhrála a jen jednou podlehla.

Tři body si odtud ostatně odvezla i vloni v červenci, když ve Vlašimi vyhrála 2:0 brankami Jakuba Selnara.

A jarní záchranářský duel v Jihlavě si fanoušci jistě ještě živě pamatují. Vysočina rozbila Vlašim 5:0 (trefili se dvakrát Araujo-Wilson, Křehlík, Selnar a Ogiomade) a zachránila se v soutěži.

Sobotní duel ve Vlašimi má začátek v sedmnáct hodin a po něm následuje v soutěži reprezentační přestávka.

V naší fotogalerii si můžete připomenout výše zmíněný jarní záchranářský duel.