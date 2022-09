Byla to fuška, ale povedlo se. Druholigoví fotbalisté FC Vysočina Jihlava ve středu s vypětím všech sil zdolali výsledkem 3:1 po prodloužení ve druhém kole MOL Cupu outsidera z Libišan a ve třetím kole se utkají s prvoligovým Zlínem.

Měla to být jednoznačná záležitost, ale nebyla. Libišany, lídr krajského přeboru Pardubického kraje, dokázal ve středu duel proti Jihlavě dovést za stavu 1:1 až do prodloužení. „Domácí bránili v užším bloku v hlubším postavení a my jsme po celý duel dobývali jejich defenzívu,“ všiml si v hodnocení zápasu pro klubový web kouč FC Vysočina Jan Kameník.

Jeho ovečky tak během devadesáti minut skórovaly pouze jednou. „Bohužel se nám hra nedařila podle představ a vytvářeli jsme si málo gólových příležitostí. Scházel mi větší tlak ve vápně i střelba ze střední vzdálenosti, k níž jsme se přes obranný val jen těžko dostávali,“ komentoval.

Trenéra jihlavských fotbalistů nadzvedla situace krátce po změně stran, po níž jeho celek inkasoval vyrovnávací branku. „Už potřetí v poslední době jsme inkasovali z brejku, když jsme nedostatečně zajistili obranu. To hráčům rozhodně musím důrazně vytknout. Zbytečně jsme si zkomplikovali zápas, místo toho, abychom šli za druhou brankou,“ mrzelo jej.

Do konce normální hrací doby sice měl druholigový favorit více ze hry, další branku už ale přidat nedokázal. „Měli jsme optický tlak, ale opět se potvrdilo, že se nyní trápíme s proměňováním šancí i jejich tvorbou,“ postýskl si jihlavský lodivod.

Co hře hostů nejvíce chybělo? „Schází nám přesná finální přihrávka a efektivní náběhy hráčů do správných prostorů. I proto se šlo do prodloužení,“ uznal Kameník.

V prodloužení už se ale naplno projevila kondiční převaha druholigového celku. „Navíc jsme s příchodem Lacka a Selnara uklidnili hru a kvalitněji kombinovali přes křídla,“ popisoval.

Přesné zásahy Svobody a Talla pak zápas rozhodly. „Jsme rádi, že jsme ošidné utkání dovedli do postupového konce,“ dodal Kameník.

Páteční los dalšího kola české pohárové soutěže byl pro FC Vysočina poměrně zajímavý. Ve středu 19. října se jihlavští fotbalisté představí na stadionu prvoligového Zlína.