/VIDEO, FOTOGOALERIE/ Emoce na hřišti i po utkání. Kvalitativně nabídl úvodní duel sezony mezi Jihlavou a Opavou jen průměrnou podívanou. Postupem doby hry a vývoje ve skóre ale přibývalo na nervozitě. Na ploše mezi hráči, rozpor byl i mezi trenéry na tiskové konferenci. Důvod? Výkon hlavního rozhodčího Adama Trsky. „Doufám, že se pan rozhodčí bude v soutěži zlepšovat,“ drtil sarkasticky mezi zuby Miloslav Brožek, trenér Opavy.

Emoce na hřišti i na tiskovce. Terčem zloby opavských hráčů i trenéra byl hlavní rozhodčí utkání Adam Trska. | Foto: Deník/Karel Líbal

Duel totiž nabídl tři sporné momenty v pokutových územích. V prvním poločase se penalta pro Opavu nepískala. Ve druhém zůstali po závaru v opavském území ležet na trávníku hned tři hráči týmů.

Následně byl nařízen pokutový kop pro Jihlavu. Jakub Selnar jej proměnil a vyrovnal skóre na 1:1. Jen o minutu později se ale stejná standardní situace odehrávala na druhé straně plochy.

OBRAZEM: Jihlava úvod sezony zvládla. Šťastnou výhru nad Opavou trefil Franěk

Jenže Matěj Hýbl trefil pouze tyč jihlavské svatyně, Vysočina v nastavení zvládla rychlý brejk a po Fraňkově trefě rozhodla utkání ve svůj prospěch. „Těžko se mi to utkání hodnotí. Přijeli jsme dobře připravení, byli jsme natěšení ho zvládnout za tři body. Dlouhou dobu jsme k tomu také směřovali. Bohužel nakonec odjíždíme bez bodu a pro nás je to velké zklamání,“ komentoval duel Miloslav Brožek.

Jeho jihlavský protějšek byl samozřejmě spokojený. „Opava nás nepřekvapila, my jsme ale nebyli spokojeni s naším prvním poločasem. Po přestávce jsme se zlepšili, nastřelili jsme břevno. Soupeř šel do vedení, a já jsem moc rád, že to mužstvo nepoložilo. Pomohla nám střídání,“ uvedl David Oulehla.

Celé hodnocení duelu oběma trenéry i komentáře k výkonu sudího si poslechněte v našem videu.

Zdroj: Deník/Karel Líbal