Trenére, jakou náplň měly tréninky, které jste poslední tři týdny absolvovali?

Určitě jsme po skončení podzimu nechtěli nechat hráče zahálet, takže jsme se tři týdny věnovali jejich sportovnímu rozvoji a udržení kondiční připravenosti. Hráči v tomto mezibloku absolvovali silové a vytrvalostní testy, které jsme porovnali s jejich výsledky z letního období. Těší nás, že nám ukázaly velmi slušné parametry, kluci se opravu posunuli. Je jasné, že naměřené hodnoty pro nás představují vodítko, na co se zaměřit v zimní přípravě.

Co hráči, kteří měli na podzim zdravotní problémy?

Zdravotní omezení měli Peřina, Křivánek, Tureček a po návratu z nároďáku i Farka. Takže v jejich případě jsme se soustředili spíše na regeneraci a doléčení, aby od prosince mohli naplno rozjet individuální tréninkovou přípravu.

Klasikou bývají doplňkové sporty. Došlo na ně?

Zpestření představovaly tréninky v hale, kde jsme se věnovali právě dalším sportům. Došlo na futsal, basketbal a další aktivity. Na umělé trávě samozřejmě proběhla modelová utkání mezi hráči stávajícího kádru.

Dostali už tomto bloku šanci někteří talentovaní dorostenci?

Ano, tréninky s námi si vyzkoušeli útočník Tomáš Zimmermann a defenzivní hráč Jan Haala. Ten však s námi už na podzim některé jednotky absolvoval a nastoupil též do duelu MOL Cupu. Před námi je teď debata o tom, kteří dorostenci nás do zimní přípravy doplní. Bude to mít samozřejmě vazbu i na uvažované změny v kádru a příchody hráčů na zkoušku.

Jaký program mají hráči nyní?

V prvních deseti dnech mají naordinováno úplné volno a regeneraci. Již od dvanáctého prosince jim pak startuje individuální tréninkové fáze dle plánů, které jsme jim předali. Zejména u mladých hráčů vnímáme potřebou pracovat na silové složce. Ještě nejsou na úrovni, kterou bychom si představovali.