Šlágr kola. Už jen čtyři celky zůstávají v letošním ročníku druhé fotbalové ligy neporažené. Dva z nich, Vysočina a Táborsko, se střetnou v neděli ve vzájemném souboji. A Jihlavany nečeká nic lehkého. Soupeř z jihu Čech je zatím v soutěži jediným stoprocentním celkem, ve čtyřech předchozích zápasech navíc inkasoval pouze jedinou branku.

Po pohárové kanonádě čeká na jihlavské fotbalisty souboj o první místo druholigové tabulky. | Foto: Deník/Karel Líbal

Právě souboj domácího útoku s dobrou defenzivou hostí v čele se zkušeným gólmanem Martinem Pastornickým bude patrně základním motivem duelu.

Vysočina dosud vsítila jedenáct branek, o které se podělilo sedm střelců. Lukáš Fila, Jakub Selnar a Justin Araujo-Wilson se trefili dvakrát. To soupeř se radoval „jen“ sedmkrát, ale čtyři trefy si připsal Bojan Dordič.

Jihlavští si parádně zastříleli v pohárovém vystoupení v Havlíčkově Brodu a rádi by sestřelili i Táborsko. „Věřím, že nám to takto bude padat pořád,“ vyslovil své přání středopolař Matyáš Miška.

Trenér David Oulehla může do zápasu počítat i s v Kroměříži vyloučenými Milanem Piškem a Emirem Can Tonbulem, kteří si svůj trest odpykali právě v poháru. „Víme o co v utkání jde. Hrajeme o první místo a chceme utkání zvládnout,“ má před zápasem jasnou metu jihlavský kouč.

Očekávaný duel Jihlava – Táborsko se hraje v neděli od sedmnácti hodin.