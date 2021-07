Vysočina orámovala svými zásahy poločasovou přestávku. Tři minuty před koncem první půle si navedl míč doprava Jakub Selnar a poslal jej přesně ke vzdálenější tyči. Deset minut po změně stran se opakoval stejný scénář, v téměř totožné situaci se ocitl ekvádorský forvard Luis Arroyo a zvýšil.

Až v poslední minutě Varnsdorf snížil po trefě Ondřeje Bláhy. "Do utkání jsme vstoupili hodně nervózně, řekl bych, že jsme si vybrali takovou daň, v týmu je víc mladých hráčů a s nervozitou jsme se v prvním poločase docela dost potýkali. Kluci si postupně zvykali, ale Varnsdorf hrál velice slušně, byl dobrý na balonu, dělalo nám to trable. Nicméně jsme se s tím vypořádali, dokázali jsme si vytvořit šance, mohli jsme je docvaknout o něco líp, být důraznější, ale vstřelili jsme dvě branky. V závěru jsme po zbytečné standardce a chybě v postavení inkasovali a byly to nervy až do konce. Vítězství se nerodilo lehce, ale o to je cennější a pro nás je to motivace do další práce,“ řekl jihlavský trenér Jan Kameník.

Další utkání čeká na Jihlavu opět v pátek od šesti hodin večer, tentokrát se představí na trávníku Ústí nad Labem.

Vysočina Jihlava – Varnsdorf 2:1 (1:0)

Branky: 42. Selnar, 55. Arroyo – 90. Bláha.

Rozhodčí: Petřík – Černoevič, Vyhnanovský.

Žluté karty: 59. Shudeiwa, 82. Kameník – 31. Zbrožek, 64. Pajkrt.

FC Vysočina Jihlava: Vejmola – Křišťál, T. Vlček, Pojezný, T. Svoboda – Lacko (C) (46. Peřina), Shudeiwa (86. Tureček) – Arroyo (70. Křivánek), Zoubele, Selnar (78. Franěk) – Vedral (86. Araujo-Wilson).

FK Varnsdorf: A. Richter – M. Richter, Heppner (63. Penc), Zbrožek, M. Kubista (59. Ondráček) – Bláha, Žák – Rudnytskyy (C), Schön (59. Pajkrt), Kocourek (76. Lauko) – Velich (59. Šimon).