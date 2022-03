Zbrojovku poslal do vedení ve 34. minutě Filip Blecha. Zimní posila z pražské Slavie skórovala poprvé v soutěžním utkání v brněnském dresu a podeváté v tomto druholigovém ročníku. „Nevím přesně, jak to začalo, byl tam vybojovaný balon a myslím, že mi ho někdo posunul. Snažil jsem se ho prostrčit mezi dvěma hráči, trochu se štěstím jsem si ho posunul a rozhodl se vystřelit. Sice to byla taková šouravka, ale naštěstí skončila v bráně,“ těšilo Blechu.