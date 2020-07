Středopolař, který prošel Kladnem, Teplicemi, Jabloncem nebo Brnem a za Vysočinu hrál čtyři sezony, odchází do Viktorie Žižkov. „Fotbalový život přináší změny. Vysočina nyní prochází určitým vývojem, tudíž jsem za současné situace rád akceptoval nabídku ze Žižkova, který se netají prvoligovými ambicemi,“ odůvodnil na klubovém webu změnu čtyřiatřicetiletý fotbalista.

Důvod měl i jiný. „Budu mít blíže domů do Ústí nad Labem a zároveň budu mnohem lépe dohlížet nad podnikatelským záměrem, který jsme se společníkem rozjeli,“ doplnil.

Zoubele přitom ještě v pondělí s Jihlavou trénoval. Teď už ale balí kufry. „Na Jihlavu budu mít ty nejlepší vzpomínky, protože mne přijala za svého a cítil jsem se tady spokojeně. Opravdu jako doma,“ sdělil hráč, který odehrál za Jihlavu takřka sto utkání a dal v nich jednadvacet gólů. „Chtěl bych poděkovat celému FC Vysočina. Měl jsem to v Jihlavě moc rád,“ uzavřel.

Druholigový klub si jeho služby také pochvaloval, a musí ho mrzet, že přichází o jednoho z tahounů. „Lukáš bezesporu zaslouží velké poděkování za práci, kterou v FC Vysočina odvedl. Patřil k výrazným osobnostem týmu a lídrům kabiny. Je jen škoda, že ani jeho výkony v uplynulých dvou ročnících nestačily na návrat do nejvyšší soutěže. Otevřeně říkáme, že se snažíme budovat nový tým, takže když se Lukášovi naskytla možnost jít do Viktorky a on se rozhodl toho využít, tak jsme se s nimi domluvili,“ doplnil na klubových stránkách sportovní ředitel Lukáš Vaculík.

Ten je zároveň jedním ze zkušených hráčů, kteří už hrát nebudou. Ukončil totiž aktivní kariéru. Pokračovat nebude ani Petr Tlustý, který o svém novém angažmá zatím jedná.