Jeho šebkovický kolega Lubomír Venhoda je ještě razantnější. „Přebor pro nás není téma. O tom se vůbec nechci bavit,“ odmítl v zimním rozhovoru pro Deník. „Mně osobně se u nás nejvíce líbila Luka nad Jihlavou. Odhaduji, že půjdou na jaře ještě výš.“

1. A třída na startu jara: Světlá nechce vedení pustit, přebor láká i Pohled

Duo nováčků v závěsu může na jaře čeřit horní vody. Byť se rovněž zdráhá mluvit přímo o postupu. „Náš mladý mančaft má velký potenciál a všichni se budeme rvát, abychom dopadli co nejlépe. Za sebe ale říkám, že o nějakém postupu teď nemůže být ani řeč,“ uvedl borský Milan Špaček.

Luka nad Jihlavou již jednu bitvu vyhrála. V zimě se jim podařilo udržet trenéra Petra Kuchtu. „O postupu ale nemluvíme. Jsme nováček a potřebujeme se pořádně v soutěži usadit,“ řekl Kuchta.

Podívejte se na přípravné utkání Luk nad Jihlavou s Telčí:

Zapojení kohokoliv dalšího do postupových manévrů, byť například zkušené celky Herálce či Jemnicka vstupovaly do ročníku s vyššími ambicemi, by bylo překvapením.

Tím určitě zcela jistě bude i verdikt o neúspěšných. Trio sedmibodových totiž neháže pověstnou flintu do žita, byť manko je již vyšší. „Ve hře je třicet devět bodů. To je stále ohromně moc,“ upozorňuje kouč Dukovan Petr Kylíšek mladší.

„Ztrátu bych neviděl nějak špatně. Je to rozdíl tří zápasů plus jeden vzájemný,“ živí naději také koutský stratég Petr Munduch.

„Samozřejmě budeme bojovat, ale jsme realisté,“ přidává se vedoucí týmu z Náměště Jan Jabůrek.

Generálku na jarní část sezóny sehrál lídr z Bedřichova se Žirovnicí:

Ten poukazuje před startem odvet i na nejasnou situaci ohledně sestupu. „V momentě, kdy bude padat pět týmů, což je velmi pravděpodobné, ztrácíme na záchranu minimálně devět bodů.“

Jaro bude divácky nesmírně atraktivní. Kde hledat favority a kde případné odpadlíky je proto těžké odhadovat. Tuto skupinu se zcela jistě vyplatí pozorně sledovat.

