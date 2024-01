/1. KOLO/ Deník pravidelně sleduje a představuje fotbalové kanonýry. Jejich formu, stejně jako výsledky týmů, přitom zásadní měrou ovlivňují trenéři. S jejich názory se setkáváte při tradičních pozvánkách na utkání či pozápasových rozborech. Kdo vás při nich nejvíce pobaví? Kdo umí srozumitelně vysvětlit příčiny případných nezdarů? Koho obdivujete za jeho práci a výsledky? Dejte najevo svůj názor v naší anketě o nejoblíbenějšího trenéra krajských soutěží na Vysočině.

Vyberte v naší anketě svého oblíbeného fotbalového trenéra. | Foto: Deník/Karel Líbal

Do soutěže jsme zařadili trenéry celků krajského přeboru a 1. A třídy. Celkem dvaačtyřicet trenérů, jmenovitě abecedně seřazených, se utká v prvních třech kolech o postup do semifinále a následně do velkého finále.

V aktuálním prvním kole nabízíme úvodní čtrnáctku trenérů. První čtyři s nejvyšším počtem hlasů postoupí do semifinále naší ankety. Komu dáte svůj hlas? Hlasovat můžete až do středy 24. ledna do osmnácti hodin.