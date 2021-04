Nervy má na pochodu, ale nedivte se mu. Za necelý měsíc mají jeho svěřenci usilovat v nominačním turnaji o účast na olympiádě. Aby je připravil, vozí je už půl roku po tréninkových pobytech po celé Evropě a navíc je učitel. Čeká, kdy znovu nastoupí do práce. „Už před měsícem to vypadalo, že půjdeme do školy a vláda si to rozmyslela. Zrušil jsem kvůli tomu soustředění. Mám toho opravdu plné zuby,“ vysvětluje důvod, proč musel upustit páru.

Momentálně je s týmem na mistrovství Evropy v Bulharsku, takže o tom, zda spustí po návratu alespoň nouzové tréninky pod širým nebem, moc přemýšlet nechce. „Počkám si, jak to skutečně bude. Pokud by to bylo možné, za úvahu by to stálo. Už jsme tak trénovali. Šlo by to, kdyby se oteplilo,“ zauvažoval.

V restart sportu zatím moc nechce věřit trenér třetiligových fotbalistů Velkého Meziříčí. I on se nemůže ubránit pesimismu. „Myslím si, že pro nás bude dál pokračovat současný stav. Nevěřím totiž, že by se najednou přešlo z nuly až na dvacet lidí pohromadě. Navíc jsem viděl i nějaký odkaz, že sportoviště zůstávají dál uzavřená,“ přiznává pochybnosti Jan Šimáček a dodává: „Podle mě se vše dnes nebo zítra upřesní, ale pokud bychom od pondělí mohli trénovat, pokládal bych to za zázrak.“

Větší míru optimismu projevil hráč a zároveň hrající asistent trenéra Nového Města Lukáš Michal. „Pokud bychom mohli trénovat všichni pohromadě, bylo by to velkým pozitivem. Začali bychom hned od pondělí, abychom byli připravení. Pokud se třetí liga rozjede, bude to pro nás časově docela našlapané,“ odkazuje na obrovskou porci naplánovaných zápasů v nejvyšší amatérské soutěži fotbalistů.

V jihlavském basketbalovém klubu BC Vysočina mají jasno. Pokud to situace dovolí, venkovní tréninky se rozjedou pro všechny kategorie. „Jsem rád, že tyhle zprávy přichází. Všichni jsou už natěšení, a přestože by u nás v tuto dobu měl normálně přijít zasloužený odpočinek, tak není po čem odpočívat. My pojedeme naplno a domluvíme si s některou ze základních škol, abychom mohli chodit na jejich hřiště trénovat,“ tvrdí trenér Petr Pešout.