Přes zmíněný datum ustanovení klubu nastupovali hráči Batelova dlouhých sedm let jen k přátelským zápasům či turnajům. Až v roce 1933 si klub podal oficiální přihlášku a rok poté postoupil tým do krajské soutěže.

V nich hraje i o devětaosmdesát let později. Součástí 1. B třídy je 1. FC Batelov po několika pádech a postupech od sezony 2019/2020. Nakročeno přitom měl i k historickému úspěchu a postupu ještě výše. „Nebýt covidu, hráli bychom nyní 1. A třídu,“ mrzí sekretáře klubu Miroslava Marka. „Dvakrát jsme byli po podzimu první, ale jaro bylo potom zrušené. Všechno se anulovalo a jelo se od znova.“

Po dvou zmarněných šancích letos třetí nejspíš nepřijde. Batelov je sice po podzimu na solidní čtvrté příčce, na první místo ale ztrácí jedenáct bodů. „Na postup to asi letos není,“ uvažuje realisticky Zdeněk Kapoun. „Ale nejsme na tom ani nijak špatně. Máme pětadvacet bodů. Třicet obvykle stačí na záchranu, takže dvě výhry - a jsme definitivně v klidu,“ dodává s úsměvem.

Jedním dechem přitom naznačuje, že by se případnému postupu nebránil. „Osobně bych rád hrál 1. A třídu. Ale jsem u fotbalu už strašně dlouho a díky těm zkušenostem vím, že pro nás je v současnosti bé třída zatím maximum. Je to i tak docela pěkná soutěže a kvalitativně výrazně lepší než okres,“ cení si dosaženého šéf batelovských fotbalistů.

Třeba mu sen splní v budoucnosti hráči ze současné mládežnické základny. V klubu působí přípravky i žákovské oddíly. Po dvou letech zde obnovili činnost dorost, čtyři roky mají i B tým mužů. „Lidí je relativně dost,“ potvrzuje Kapoun. „Celkově ale fotbal lidi ztrácí. Hlavně u mládeže. Například v okresním přeboru mladších dorostenců jsme jediní na Jihlavsku a hrajeme soutěž na Třebíčsku.“

Z historie batelovské kopané

Jak již uvedeno výše, první oficiální fotbalový oddíl byl v Batelově založen v roce 1926. Následujících sedm let se ale klub nepřihlásil do žádné soutěže a hrál jen přátelské zápasy či turnaje. Oficiální přihláška proběhla až v roce 1933 a hned rok poté postoupil tým do krajské soutěže.

Poválečná éra byla poznamenána nevýraznými výkony i výsledky. V polovině šedesátých let nebyl klub na nějaký čas dokonce přihlášen v žádných soutěžích. Po opětovném přihlášení v roce 1968 byl Batelov zařazen do nejnižší okresní soutěže a odtud se začala pozvolná cesta vzhůru.

V roce 1973 přichází postup do okresního přeboru, kde klub působí následujících šestnáct let. V roce 1989 byl vybojován historický postup do 1. B třídy. V následujícím roce byl otevřen v Batelově sportovní areál.

V sezoně 1994/1995 skončil oddíl na třetím místě soutěže, což je všeobecně hodnoceno jako největší dosavadní úspěch seniorského týmu.

V následujícím ročníku ale Batelovští sestupují zpět do okresního přeboru, kde s roční výjimkou působí až do roku 2001. Po další šestileté příslušnosti k 1. B třídě přichází znovu pád do okresu. Jihlavský přebor klub vyhrává v sezoně 2018/2019 a od té doby působí znovu v krajské soutěži.

Své úspěchy si hýčkají také mládežnické celky. Největším dorosteneckým počinem je postup do krajského přeboru v roce 2008. Tým přípravky v roce 2016 vybojoval v Praze na celorepublikovém finále v plážovém fotbale čtvrté místo.

A dlužná informace na závěr. Ve zmíněných přátelských zápasech Batelova s prvoligovým SK Židenice si domácí připsali přijatelné výsledky 2:5 a 2:7.