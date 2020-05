Po dvouměsíční vynucené pauze se vrací fotbalisté Bedřichova a Sapeli Polná do tréninkového procesu. Sokol už má několik jednotek za sebou, hráči ze Stáje se sejdou poprvé v pátek.

Fotbalisté Bedřichova už jsou ve společném zápřahu. | Foto: archiv Deníku

Bedřichovští fotbalisté využili toho, že se od čtvrtého května mohlo scházet ve skupinách po deseti, a přípravu začali dříve než jejich polenský konkurent z krajského přeboru. „Minulý týden jsme už měli dva tréninky. Byli jsme rozděleni do skupinek, ale bylo to spíš takové seznamovací a lehčí. Šlo o to setkat se po delší době s míčem,“ nastiňuje kouč Sokola Zbyněk Peštál, kterého potěšila hojná účast. „Dohromady bylo přes dvacet kluků, protože jsme do přípravy vzali i dorostence, kteří budou letos přecházet do chlapů. Doufám, že všem to nadšení vydrží,“ přeje si.