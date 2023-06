Možná i zbytečný loňský pád z nejvyšší krajské soutěže v roce stého výročí založení Bedřichov hodně mrzel. „Určitě jsme chtěli hrát o rychlý návrat zpět do přeboru,“ vzpomíná na situaci z loňského léta David Zamazal.

Jenže realita během sezony byla jiná. Bedřichov skončil na osmém místě B skupiny 1. A třídy. „Nakonec jsme ale s konečným umístěním spokojeni. Sezona se nám totiž rozeběhla jinak, než jsme si představovali,“ pokračuje Zamazal. „Měnili jsme i trenéra, takže jsme si nakonec naše priority přehodnotili. Jsme ve fázi budování nového týmu. Snažíme se do něj zapracovat co nejvíce mladých odchovanců. Aby v něm byli hráči, kteří mají vztah ke klubu.“

K bedřichovským fotbalistům nebyl přívětivý ani los, když byli zařazeni právě do átřídního béčka. „Bylo to nepříjemné. Ani ne proto, že se o B skupině tvrdí, že je silnější. Spíše je náročnější to cestování,“ vysvětluje šéf klubu. „Jezdili jsme hodně až dozadu na Třebíčsko, ostatně stejně jako naše béčko. Takže jsme jezdili jen jedním směrem. Za mě je škoda, že jsme se vyhnuli klubům tady okolo nás, jako jsou Dobronín, Štoky a podobně.“

Pro příští sezonu mají v klubu spíše skromné plány. „S prognózami jsme ještě opatrní. Nechceme znovu vydávat nějaká velká prohlášení,“ uvedl Zamazal. „Pro nás bude důležité udržet kádr, aby nám šikovní kluci neodešli jinam. Když se to povede a budeme hrát na špici, budeme jedině rádi. Chceme hrát také atraktivní fotbal, aby se na nás lidi v Jihlavě chodili dívat. Aby jich nechodilo, třicet, padesát nebo sedmdesát, ale aby jich přišlo třeba dvě stě.“

V dlouhodobějším horizontu se ale na Bedřichově mohou těšit na vyšší cíle. Starší žáci letos vyhráli krajský přebor a postoupili do divize, stejné se podařilo i jejich mladším kolegům. „V naší mládeži vidím velkou budoucnost klubu,“ má pochopitelnou radost z úspěchu mladých talentů David Zamazal. „Tím, že jsme v Jihlavě a spolupracujeme s Vysočinou, jsme na tom s počtem dětí dobře. Jediné, co nás brzdí, je nedostatek trenérů. Do budoucna bychom chtěli přilákat bývalé fotbalisty, klidně i mladé kluky. Dát šanci těm, kteří se chtějí vzdělávat a trénovat. Čím kvalifikovanější trenéry budeme mít, tím vychováme i lepší fotbalisty.“

Zdroj: Deník/Karel Líbal