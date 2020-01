Do bedřichovské haly si to namířili fotbalisté nováčka krajského přeboru, aby se tam v neděli hlásili trenérovi Zbyňku Pešoutovi. „Měl jsem tam jednadvacet lidí, což je dobré na první trénink,“ potěšilo kouče Sokola, který ale upřesnil, že celkově by měl mít k dispozici až 24 hráčů.

„Do přípravy jsme vzali i všech sedm dorostenců, co budou letos končit. Navíc jsme podepsali Matěje Prchala, který hrával v mládežnických výběrech za Vysočinu, pak měl pět let pauzu, cestoval po světě, a teď to zase zkusí. A ještě tu je na zkoušku Tomáš Pokorný z Luk na Jihlavou,“ nastiňuje Peštál.

Tréninkový plán zimního drilu prý měnit razantně oproti minulému roku nebude. „Povedla se nám domluvit umělka, což je super, tu jsme minule neměli, takže místo běhání budeme na hřišti. Jinak bude příprava podobná, osvědčilo se nám to,“ poukazuje na to, že hráči si zkusí opět spinning, TRX a v hale je čekají kruhové tréninky a posilování. „A těch pět zápasů je dostatečný počet, abychom se sehráli,“ dodává trenér Bedřichova.

Běhají sami

Neponechat nic náhodě nehodlají ani v klubu Sapeli Polná, kterému podzim moc nevyšel, a na jaře ho čeká boj o záchranu. „Oni si kluci běhají sami, mají plány a teď na začátku je to čistě o objemu. Běhají od osmi do dvanácti kilometrů, dvakrát týdně,“ nastínil předseda Jiří Babínek, který poprvé hráče pospolu viděl včera.

„V lednu ale budeme mít jen tři organizované tréninky. Vždycky v úterý jdeme do posilovny. Až v únoru bude jednou posilovna, pak běhací trénink, v pátek umělka a o víkendu zápas,“ dodává.

Oproti loňsku tedy změna v harmonogramu. „Už nebudeme dělat ty bloky, které jsme měli v minulosti, kdy jsme měli tréninky v pátek a v sobotu, a pak ještě zápas. Chceme, aby měli kluci sílu a ty přípravné zápasy, kterých máme poprvé takový balík, odehráli na maximum. Na začátku jara máme soupeře kolem nás, a my na ně musíme být co nejlépe připravení,“ plánuje Babínek.

Pokorný do branky

Zároveň doufá, že se jeho týmu vyhnou peripetie s častými zraněními. „Mělo by nás být dostatek, většina marodů je už v pořádku,“ těší Jiřího Babínka, kterému udělal radost příchod brankáře Pokorného z Velkého Meziříčí.

„My s ním mluvili už před začátkem sezony, ale Meziříčí ho pustit nechtělo. On měnil práci, nevěděl, jak by to časově zvládal. Ale teď jsme se dohodli a já jsem rád. S klukama si rozumět bude, a s Koubasem (Petrem Koubkem – pozn. Red.) vytvoří kvalitní dvojici. Tam by to nemuselo být špatné,“ říká šéf TJ Sapeli Polná, který má rozjednané ještě další hráče.

„Ale zatím není nic vyřízeného, dokud to nebude zaregistrované, tak to nevyhlásím. Pokud to ale dopadne, tak by to mohlo být vidět,“