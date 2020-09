Výběr Bedřichova se vzepřel jednomu z týmů, který by měl čeřit vody na špici tabulky krajského přeboru. I proto je těsná výhra pro domácí velkým úspěchem. „Je to velmi cenné vítězství, protože Speřice patří k nejlepším týmům soutěže,“ je si vědom kouč Bedřichova Zbyněk Peštál.

Ale výhra se nerodila vůbec lehce. V první půlce to byli hosté, kteří určovali tempo hry. Domácí vyčkávali a vyráželi do rychlých kontrů. A šance byly na obou stranách.

Jako první udeřil celek z Pelhřimovska. Po rohu Holendy se prosadil hlavičkující Honzárek. Bedřichovské to ale nepoložilo, dál čekali na svou příležitost, která také přišla. Po akci bratří Nováků našel David nabíhajícího Diviše, který uklidil míč k tyči.

Před přestávkou mohl strhnout vedení na domácí stranu Filip Novák, ale z malého vápna přestřelil. V nastaveném čase podnikli brejk hosté, ale mezi tři tyče se netrefili.

BEDŘICHOV - SPEŘICE 2:1

Góly: 33. Diviš, 47. F. Novák - 19. Honzárek. Rozhodčí: Pavlas. ŽK: 2:0. Diváci: 120. Poločas 1:1. Bedřichov: Šána - Paulík, Mašek, Mareš, Vorálek - Dvořáček (90. Málek), F. Novák, Neuwirth (89. Samek), Diviš - D. Novák, Štěpánek (62. Pokorný).

Gól, a nakonec i rozhodující, padl pouhé dvě minuty po přestávce. Paulík narýsoval přesnou přihrávku do běhu Filipu Novákovi, který zkušeně obešel Maďara a zavěsil do odkryté branky.

Tento moment Speřice vybičoval a do konce utkání se hrálo převážně před bedřichovskou svatyní. Jenže v ní několikrát čaroval Šána. „Bylo vidět, že přidali a do konce zápasu byli lepší. Tlačili nás a my jsme s vypětím všech sil bránili ten těsný náskok,“ uznává, že soupeř měl veliký nápor.

Ale k vytoužené vyrovnávací brance nevedl. Bedřichov přežil v závěru i sérii rohů, a mohli se radovat z prvních tří bodů. „Pro sebevědomí hráčů je to výborný výsledek. Jsem rád, že jsme navázali na výkon z Třebíče a doma ten bod potvrdili. Přitom jsme měli znovu problémy se skládáním sestavy, ale kluci odvedli výborný výkon, i ti mladí, kteří tam naskočili,“ dodává Peštál.