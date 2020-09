Start do nové sezony se nevydařil ani jednomu. I proto bude mít dnešní a jediné okresní derby na Jihlavsku mezi Bedřichovem a Sapeli Poná svou váhu. Bitva začíná o půl čtvrté a na tři body pomýšlí oba celky.

Naposledy se Bedřichov s Polnou střetly v rámci přípravy na konci května. Ve Stáji se radoval z výhry 5:2 tým Sapeli. | Foto: Michaela Brabencová

Leč trenéři sobotní střet berou i s určitým nadhledem. „Pořád je začátek sezony, není to žádný zápas, kde by se rozhodovalo o všem a lámal se chleba,“ tvrdí bedřichovský Zbyněk Peštál. „Stále je to jeden ze třinácti podzimních zápasů, vyzdvihovat ho nějak nechceme“ přidává se polenský Jiří Babínek. „Ale svou důležitost určitě má,“ shodli se.