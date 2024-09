Bedřichov v lize stále nenašel soupeře, kterému by podlehl. „Prozatím vyhráváme rozdílem třídy, ale hrajeme stále s velkým respektem. Bojím se případných zranění, které nikdo neovlivní a může to celý rozehraný ročník pokazit. Naštěstí se nám stále vyhýbají, ale musíme být i na takovou situaci připraveni. Stále hrajeme v plné sestavě, takže věřím, že budeme v tomto složení podávat konzistentní výkony,” praví po úvodních pěti kolech hlavní kouč.

Ten je spokojený se složením kádru a neplánuje žádné změny. „Máme tak širokou sestavu, že určitě o žádných změnách nebo příchodech nepřemýšlíme. Je potřeba do kádru zapracovat také mladé kluky z dorostu, kteří jsou velice šikovní, ale chce to čas, než si zvyknou na úroveň dospělého fotbalu. Celkem zatím pracujeme se čtyřmi dorostenci, z toho minimálně tři jsou na úrovni mezi B týmem a A týmem,” uvádí Göth.

Bedřichov je po pěti kolech stále na čele tabulky. „Na každého soupeře se připravujeme z videa z posledních zápasů a do každého střetnutí jdeme s cílem vyhrát za tři body. Stále se ale nejvíce soustředíme hlavně na sebe, abychom plnili cíle, které máme. Když se kluci drží taktického plánu, tak je na zápasy radost pohledět,” chválí své svěřence.

Ambice a přání do sezony hlavního lodivoda. „Mým největším přáním je, abychom měli stále takto skvělou partu, jako doposud. Nebojím se říci, že právě ta soudržnost nám minimálně z poloviny vyhrává zápasy. Každý tahá za ten jeden pomyslný provaz a odráží se to na výsledcích. Kdyby se poštěstilo a byli bychom blízko postupu, tak uděláme všechno pro to, abychom to zvládli a dotáhli do konce. Po takovém začátku tomu věřím ještě o to více,” dodává na konec bedřichovský trenér.