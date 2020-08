Poslední přípravné zápasy před novým ročníkem krajského přeboru sehrály v neděli navečer oba celky z Jihlavska. Bedřichov na svém hřišti porazil "átřídní" Třešť. S celkem ze stejné soutěže se pral v rámci krajského poháru i výběr Sapeli Polná. Ten ovšem po penaltovém rozstřelu z této soutěže vypadl.

Fotbalisté Sapeli Polná (v červeném) v poháru končí. Prohráli na půdě Světlé nad Sázavou. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Bedřichov si ke generálce pozval Třešť, kterou trenér Zbyněk Peštál v minulosti vedl. A musel být rád, když se jeho svěřenci do soupeře zakousli. "Za čtvrt hodiny jsme měli tři tutovky, šli jsme sami na brankáře, ale nevyřešili jsme to dobře. A neproměnili jsme penaltu," postěžoval si na slabou produktivitu. "Ale pak jsme si to vynahradili," poukázal na brejku po hostujícím rohu a gól Vorálka. Po chybě stopera zvýšil na 2:0 Pojer, který dalším únikem nepohrdl.