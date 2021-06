Navrch v derby míval vždy polenský tým. Bedřichov má tedy svému soupeři z nejvyšší krajské soutěže co oplácet. Ale hon na skvělý výsledek od svěřenců trenéra Zbyňka Peštála nečekejme. „O výsledek nepůjde,“ potvrzuje kouč Sokola Bedřichov. „Ale na lehkou váhu ten zápas také nebereme. Soupeři to budeme chtít znepříjemnit,“ má jasno.

Podobně to vidí i šéf Sapeli Polná Jiří Babínek. „Sice se jedná o jediné dva mančafty z Jihlavska v přeboru, ale nijak vyhrocené zápasy to nebývají. Kluci se navzájem samozřejmě znají, ale nebude to nic speciálního,“ říká. „Navíc po utkání máme v plánu zajít po dlouhé době také společně na pivo, takže utkání asi bude spíše ve volnějším tempu. Určitě se však na hřiště nepůjdeme jen zúčastnit,“ doplňuje.

Oba trenéři navíc řeší absence, kterých nebude málo. „Bude asi osm lidí mimo. Proto dostanou příležitost mladí, pro které to bude zkušenost, zahrát si proti takovému týmu,“ má jasno Peštál, a jeho protějšek se připojuje. „V úterý nás bylo v Humpolci dokonce šestnáct, což je na to, že se jednalo o zápas v týdnu, výborné číslo. V sobotu to bude horší, protože tam máme jednu svatbu, tudíž budeme trošku okleštění,“ nastiňuje Babínek.