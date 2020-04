Hráči nováčka krajského přeboru mají od trenéra volnou ruku. „Kluci individuální plány nemají. Jsme amatéři a už takhle je ta doba těžká. Nemyslím si, že posílat je někam ven si zaběhat je správná cesta. Je to na každém, ale myslím, že si nějakou tu chvilku kluci najdou, aby z toho úplně nevypadli. Záleží, jaké mají možnosti,“ má jasno trenér Zbyněk Peštál. „Já jsem v kontaktu s Borkem Maškem, který klukům může přes sociální sítě přetlumočit nějaké info ode mě. Ale spíš říkám, ať jsou všichni opatrní a dávají na sebe a svoje rodiny pozor,“ pokračuje kouč Bedřichova, který se v této těžké době také snaží co nejvíce věnovat svým blízkým. „Nedávno se nám narodilo druhé dítě, takže veškerý čas jsem s nimi. A když to jde, jdeme se projít do přírody,“ dodává.

MAJÍ NAHRÁNO

Jeho tým se jako nováček v krajském přeboru neuvedl vůbec zle a po podzimu mu patří s patnácti body 8. místo. I proto může mít kouč Sokola Bedřichov klid, kdyby náhodou vyšší instance rozhodla o tom, že výsledky budou platné a sezona se ukončí po prvním dějství. „Jsem rád, že nemusím rozhodovat o tom, jak by měl tento ročník skončit. Je to těžké. Pro nás, kteří jsme uprostřed tabulky, by neznamenala nic zásadního ani jedna varianta. My jsem rádi, že jsme si to na podzim uhráli. A já sám nevím, jaká je správná cesta. Myslím ale, že by to nebylo fér, aby se výsledky počítaly. Asi bych se přiklonil k tomu ji anulovat,“ míní Peštál.

TĚŽKÉ SEZONY

Sám je pak zvědavý, jaký dopad bude mít těžké období na fotbal. „Věřím tomu, že pro kluby bude těžší sehnat peníze na svoji činnost. Spousty firem a podnikatelů bude mít svých starostí dost a každou korunu budou obracet dvakrát. A další věc je, jak k tomu přistoupí FAČR (Fotbalová asociace České republiky). Věřím ale tomu, že to přejde, i když pár sezon se z toho sport bude dostávat,“ předvídá náročné časy.

Zároveň ale doufá, že po zrušení jarní části se na podzim už hrát bude. Nejlepší variantou by prý byla letní varianta, kdyby se využil jarní los a závěrečná kola se odehrála formou přípravy na další ročník. Pokud by situace tomu nahrávala a nařízení vlády se uvolnila. „Klidně takhle, nebo to odehrát formou nějakých turnajů, a nebo z toho udělat pohár Vysočiny. Bylo by dobře, kdyby se to v létě rozjelo a my i lidi jsme zapomněli na nepříjemné věci,“ uzavírá Zbyněk Peštál.