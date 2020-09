Přitom po první půlce to s hosty a momentálně outsiderem soutěže nevypadalo na hřišti lídra vůbec dobře. Prohrával o dvě branky! „Ale nám se docela začátek povedl. Do té první branky jsme tam měli dvě příležitosti, které mohly skončit gólem,“ poukazuje kouč Sokola Zbyněk Peštál na akce obou Nováků. Neuspěl ani Diviš.

Zato Dušovský s Ošmerou během čtyř minut hosty opařili! „Udělali jsme dvě hrubky. Ten první gól nás opět rozhodil. Byli jsme bez sebevědomí a oni tu hru do konce poločasu ovládli. Ale žádnou větší šanci neměli,“ podotkl trenér.

Tomu vyšlo střídání. „Má zásluha to nebyla. Filip Novák se necítil dobře, šel tam Matěj Neuwirth, a po chvíli šel sám na Dubu, který ho vychytal. Ale za chvíli si to vynahradil,“ říká Peštál.

Nový hráč na hřišti poslal míč nechytatelně na bránu, a s pomocí břevna ho dopravil do sítě. Sníže Bedřichov vystřelilo do nebes. „Po této brance jsme byli lepší, měl další dvě šance. Ale Duba je vynikajícími zákroky podržel,“ nebyl rád trenér hostů, který ale nakonec mohl vyrovnání slavit. Ačkoliv to nebyla výstavní trefa, domácí si dali „vlastence“, bod to zařídilo! „Myslím, že vyrovnání bylo zasloužené. Za ten bod jsme rádi,“ dodal Peštál.

Krajský přebor

HFK TŘEBÍČ – BEDŘICHOV 2:2

Góly: 26. Dušovský, 29. Ošmera – 58. Neuwirth, 77. Hrobař (vlastní). Rozhodčí: Pavlas, bez ŽK. Diváci: 101. Poločas: 2:0. Bedřichov: Šána – Paulík (61. Šaroun), Pokorný, Grepl, Vorálek, Dvořáček, Novák (46. Neuwirth), Diviš, Pojer, Vaněk (90. Štěpánek), Novák.