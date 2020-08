Ačkoliv tenhle vstup do sezony si hráči Sokola Bedřichov za rámeček nedají, tak po třetím utkání a domácí porážce nebyl trenér Zbyněk Peštál kritický. „Pokud budeme hrát takhle, mohli bychom se vrátit k výkonům, které jsme předváděli minulý podzim. Tohle by mohl být první krok,“ reaguje kouč.

V duelu s největším favoritem soutěže měl přitom hlavu plnou starostí. „Chybělo nám až osm lidí. Byly tam dovolené, zranění, a my jsme sestavu museli hodně lepit. Vypomohli nám dorostenci. Jeden byl v základu, další na střídačce,“ nastínil Peštál.

Ale znát to na hře nebylo. "Já ty mladé kluky musím pochválit. Všichni čtyři podali velmi dobrý výkon, a je vidět, že máme kam sáhnout. A musím pochválit i ty, kteří pravidelně nenastupují. Trochu mi tím zamotali hlavu, a řekli si o více minut. A ti borci, kteří si odjeli v sezoně na dovolenou, to budou mít asi těžší, vrátit se do sestavy,“ doplňuje.

Hlavně první dějství se Peštálovi líbilo. „Podle mě jsme byli Pelhřimovu vyrovnaným soupeřem. Samozřejmě, že hosté drželi více balon, ale i my jsme si vytvořili dvě šance,“ poukazuje na Novákovu střelu těsně vedle a nebezpečné zakončení Štěpánka, který mířil také mimo. Hrozili i hosté, ale jednou zachránila domácí tyčka, podruhé pohotový Šána.

Rozhodující okamžiky nastaly ve druhé půlce. Pelhřimov udeřil mezi 54. a 66. minutou dvakrát. „To už nás přehrávali. Dostali nejspíš o přestávce céres. Mysleli si, že to půjde samo. Ale ten první gól byl celkem zbytečný. Neuhlídali jsme po rohu asi tři dorážky,“ nastiňuje trenér Bedřichova.

Ten si také postěžoval na posouzení situace při hostující pojistce. „To byl jasný faul na našeho gólmana. Dva hráči se na něj natlačili a jeden to do branky dotlačil rukou. Nepochopit jsem, že to uznal,“ kroutil hlavou.

Ovšem také uznal, že výhra Pelhřimova byla zasloužená. „Hlavně ve druhé půlce byli lepší. My jsme si nic nevytvořili, neohrozili jsme je. Ale kluci bojovali, dřeli a ten výkon oproti předešlým dvěma zápasům, to bylo nebe a dudy. Nemáme se za co stydět,“ dodává Zbyněk Peštál.