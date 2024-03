Už je to tady. Zimní přestávka fotbalových soutěží, která se každým rokem zdá skoro nekonečná, je již u konce. Tedy v republikových soutěžích už ano, ty krajské a okresní mají ještě dva týdny čas. A Deník pro své čtenáře také letos přichystal tradiční předsezónní speciál.

Svůj start do jara si jako první odbydou fotbalisté FC Vysočina Jihlava. Ti nastoupili první březnové pondělí k letošní mistrovské premiéře na půdě juniorky Sigmy Olomouc. Po slušném podzimu jsou svěřenci kouče Davida Oulehly na pátém místě tabulky, jen bod od třetí příčky, tedy i baráže o postup mezi českou elitu!

Tabulka FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY je však nesmírně vyrovnaná a bodové rozdíly minimální. Situaci ve druhé nejvyšší soutěži budou velice pozorně sledovat kluby z Vysočiny v moravskoslezské divizi D. Hlavně ty ve spodku tabulky.

Proč? Protože sestupový klíč je může zásadně ovlivnit. Ze tří divizních skupin D, E a F jistě sestoupí čtyři mančafty. Jejich počet však může být o jeden či dva vyšší, pokud ve druhé lize bude na dvou sestupových místech klub či kluby z Moravy a Slezska.

V praxi to znamená, že jistotu záchrany slibuje v divizi čtrnáctá příčka. Patnáctá je nejistá, poslední místo znamená jistý sestup. „Situaci ve druhé lize budeme sledovat, současně budeme dělat všechno pro to, abychom nebyli poslední a byli tak do posledního kola stále ve hře o záchranu,“ sdělil Lukáš Staněk, kouč Staré Říše, posledního týmu podzimní tabulky divize D.

V podobném ohrožení jsou však minimálně další tři celky z Vysočiny v soutěži. Naopak zamotat situaci na úplné špici tabulky by mohli fotbalisté Nového Města na Moravě. Ti mají, zřejmě jako jediní, ještě šanci zkomplikovat dvojici favoritů z jižní Moravy jejich vzájemný boj o postup do třetí ligy.

Krajské fotbalové soutěže na Vysočině odstartují jarní odvety o víkendu 23. a 24. března. Po loňské suverénní jízdě Pelhřimova to vypadá, že letošní ročník krajského přeboru bude, co se postupových bojů týká, mnohem vyrovnanější. První čtyři celky podzimní tabulky jsou namačkané v rozdílu pouhých tří bodů.

Nečekaně vedoucí Okříšky se nikam „neženou“, naopak trojlístek FŠ Třebíč, Chotěboř a Kamenice nad Lipou se případnému postupu do divize nebrání. „Není to ultimativní cíl, pokud by se nám ale dařilo, divizi se nebráníme,“ shodně říkají ve všech zmíněných klubech.

Na opačném pólu tabulky je situace rovněž zajímavá. Jistě sestoupí poslední celek, v závislosti na pádu vysočinských klubů(u) z divize pak mohou jít o patro níž klidně ještě další dva mančafty. „Bude to masakr, protože z divize podle mého stoprocentně minimálně jeden tým z Vysočiny spadne,“ usmál se nový kouč fotbalistů Bystřice Pavel Procházka.