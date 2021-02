Šance, i když opravdu jen malá a teoretická, tu stále je. Český svaz ledního hokeje a jeho šéf Tomáš Král sice nedávno „odpískal“ sezonu neprofesionálních soutěží, ale na ty regionální jeho rozhodnutí neplatí. „Definitivní to ještě není, protože tu naší soutěž řídí krajský svaz, a ten to zatím neukončil,“ říká předseda hokejového SK Telč a jeden z členů svazu hokeje na Vysočině František Čermák. „Já osobně se třeba nevzdávám myšlenky, že by se ještě mohlo hrát. My v Telči bychom o to určitě stáli,“ doplňuje.

Sám ovšem ví, že na začátku února, kdy mají týmy na svém kontě jen pár utkání, by bylo složité, dopravit se až na konec cesty. „Týden po týdnu si od toho slibuji míň a míň,“ přiznává Čermák. „Aby se mohlo začít hrát, musela by tam být ještě čtrnáctidenní prodleva, a co vím, tak většina už nemá ani připravené zimáky. To by nejspíš byla největší překážka. Ty stadiony jsou mimo provoz a pokud nebudou mít kluby zájem, tak to nezamrazí,“ pokrčí rameny šéf telčského hokeje. „A nás by to samozřejmě hodně mrzelo, těšili jsme se na ty zápasy i play-off,“ dodává.

Jak už ale naznačil, naděje umírá poslední. „My jsme pořád v nějakém udržovacím režimu. Výstroj si většina hráčů z kabiny rozebrala, jak se dalo bruslit na rybnících, šli alespoň tam. A v Dačicích je nové kluziště. Bohužel to počasí je ale nevyzpytatelné,“ reaguje František Čermák. „Pokud by se ale našel termín, byli bychom připravení. Určitě bychom si chtěli ještě zahrát, a kdyby to nebylo formou soutěže, tak třeba i nějaký přátelský zápas,“ má jasno.

A jisté je i to, že ani mládež „nespí“ zimním spánkem. „Se všemi trenéry jsme domluvení, že by se ještě šlo trénovat, i když to bude bez efektu, protože soutěže se už nerozeběhnou. Pokud nás ale na led pustí, máme v plánu fungovat do konce května. I když ta sezona byla opravdu špatná, tak finance nastavené na to máme,“ potvrzuje Čermák. „Vyhodnocení toho všeho uděláme až v dubnu, kdy si řekneme další postup,“ přidal další informaci šéf klubu, který se děsí jedné věci. „Máme obavy, aby nebyl odliv dětí. To bude asi u všech sportů, ale co mám informace, tak někteří rodiče to už sami říkají, že to vzdávají,“ uzavírá.