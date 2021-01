Doposud se mohli jeho svěřenci udržovat pouze po kondiční stránce. „Co mám info, tak většina kluků chodí běhat. Věřím tomu, že ta pauza je natolik dlouhá, že je to donutilo, a jsou i natolik inteligentní, že to nepodcení. Začít pak soutěž bez tréninku nepůjde,“ má jasno trenér Sokola Bedřichov Zbyněk Peštál.

Ten nechtěl nic podcenit, a přestože to už na konci minulého roku vypadalo kvůli pandemii špatně, zajistil pro svůj tým dobré podmínky na trénink. „Mám domluvenou posilovnu, měli jsme v plánu i umělku v Lukách, a velkou halu u nás,“ nastínil kouč celku z krajského přeboru, jenž chtěl utužit kolektiv i na soustředění. „Od devatenáctého do jednadvacátého února ho máme domluvené v Kamenici nad Lipou. Celé to mámě pěkně narýsované,“ doplnil.

Jenže doba je zlá. Jak velký problém tedy může být pro bedřichovský mladý tým, že se nemůžete scházet a zlepšovat svou herní tvář? „Myslím, že pro nás by to nemusel být takový problém. Nemusíme zaprocovávat žádné posily. Kluci jsou pohromadě delší dobu,“ míní Peštál, který ovšem ví, že potřebná je i práce s míčem. „Věřím tomu, že co se týče techniky a kombinačních věcí, tenhle čas chybět bude. Když nebude příprava skoro žádná, ty zápasy pak budou hlavně o fyzičce, a tam se ukáže, kdo byl poctivý a kdo méně v té individuální přípravě,“ říká trenér Bedřichova.

Už na šestého února domluvil i první přípravné utkání, které se ale kvůli pokračující pandemii zřejmě neodehraje. „Hned na začátek jsme si domluvili takový bonbonek, divizní Velkou Bíteš. Ale už teď je jasné, že to bude problém sehrát,“ je si vědom Peštál, který domluvil další tři zápasy s Kouty, Třeští a Měřínem. „A ještě jeden termín máme volný, to bychom řešili operativně. Uvidíme, kdy se to rozvolní. Musíme doufat, že nějaký zápas stihneme odehrát,“ přeje si.