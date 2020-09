Vítěz se nenašel. Fotbalové „átřídní“ derby mezi Telčí a Černíčí nabídlo šest gólů, jedno vyloučení a nakonec skončilo remízou 3:3. Mrzet to muselo mnohem víc domácí, kteří ztratili v závěru vedení, ačkoliv hráli proti deseti.

Fotbalisté Černíče (v červeném) dovedli derby v Telči do remízového konce, ačkoliv od 55. minuty hráli v oslabení. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Souboj dvou týmů ze suterénu tabulky byl důležitý. Po výhře prahly oba celky, ale lepší start měli hosté. Lacina se trefil neomylně kolem Misaře, a Černíč vedla. „Myslím, že jsme se na ně dobře připravili. Věděli jsme, že hrají jednoduše, ale my je chtěli pustit trochu do hry, aby to jen nenakopávali. A čekali jsem na chyby. Jedna přišla, a my dali gól,“ těšilo kouče hostů Františka Distela.