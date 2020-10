Podle hostujících not se hrálo sobotní utkání v Jihlavě, kde to ovšem na skóre po prvním dějství znát rozhodně nebylo. Domácí se totiž díky chybě dostali do vedení. Filip Novák využil špatného vyběhnutí Dobrovolného, udělal mu kličku a zavěsil do odkryté branky. „Ale hosté byli od první minuty lepší, přehrávali nás, dostávali se do zakončení. Naštěstí byli nepřesní, nebo nás podržel Šána,“ uznal bedřichovský kouč Peštál, že vedení jeho týmu bylo hodně šťastné.

A když se v závěru poločasu dostal za obranu znovu Novák, a Marek Somerauer „zatáhl za záchranou brzdu“, a vyfasoval červenou kartu, zdálo se, že je zaděláno na překvapení. „Zezadu ho sestřelil, zasloužené vyloučení,“ míní trenér Sokola.

Krajský přebor

BEDŘICHOV – CHOTĚBOŘ 1:2

Góly: 28. F. Novák - 47. Janda, 88. Voborník. Rozhodčí: Beneš. ŽK: 2:3. ČK: 0:1 (42. Marek Somerauer). Poločas 1:0. Bedřichov: Šána - Paulík, Mašek, Grepl, Mareš, Pokorný (88. Šaroun), Vaněk, Diviš, Štěpánek (74. Kolman), Dvořáček (84. Vorálek), F. Novák.

Ten o poločase své svěřence upozorňoval, že hosté mají kvalitu budou se rvát i v deseti. A než se stačili Bedřichovští ve druhé půlce rozkoukat, bylo srovnáno. Po rohovém kopu a dohrané situaci opařil domácí Janda.

Do konce mače se hrála otevřená partie a více šancí si vytvořili v přesile hrající domácí. Novák ale svůj druhý gól nepřidal. „Měli jsme tam i pět šest akcí, kdy jsme šli do přečíslení, ale nedokázali jsme to vyřešit a dohrát to do gólu. Ta hra se ale přelévala ze strany na stranu,“ komentuje Peštál.

Rozhodnutí přišlo až v samotném závěru. Chotěbořský Voborník se opřel do míče z pětadvaceti metrů a vymetl šibenici. „A my už jsme neměli žádné síly na to, abychom ještě vyrovnali. Samozřejmě nás to mrzí, že jsme takhle prohráli. Kluci to odmakali, ale po tom průběhu a proti deseti jsme alespoň ten bod získat měli, i když jsme nebyli lepší. Byl to takový hořký konec podzimu, protože si myslím, že tímto zápasem pro nás podzim skončil,“ říká Zbyněk Peštál a dodává: „Chotěboř ukázala, že má dobrý tým, kvalitní a zkušené hráče a já je musím pochválit. Ne nadarmo patří k lepší polovině krajského přeboru.“