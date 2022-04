Po čtvrteční dohrávce s Chotěboří (výhra 3:1) a remíze s Ledčí 2:2 však znovu ožili. „Šest bodů by se nám hodilo samozřejmě více, ale i čtyři nám můžou hodně pomoct,“ ulevilo se Peštálovi.

Bedřichov začal v sobotu lépe a úvodní branku vstřelil v 7. minutě opět Roman Diviš. Hosté však na vyrovnání nečekali dlouho, už o šest minut později se radoval z gólu F. Gramer.

Na obou stranách byla znát důležitost zápasu, při nepříznivě vyvíjející se situaci v divizi D jsou v ohrožení sestupu i hosté od Sázavy. Ti získali psychickou výhodu v ryze záchranářském duelu krátce po změně stran, když se v 57. minutě prosadil Vodička.

Krátce po hodině hry mohl zvýšit zkušený P. Turek, ale proti jeho střele v úniku se zaskvěl Šána a následná hlavička skončila nad brankou. Udeřilo tak na druhé straně. Hosté se zlobili na přísně odpískanou malou domů, nicméně po nepřímém kopu prostřelil zeď dvacet minut před koncem Novák.

Větší kvalita byla na straně Ledče, ale hlavička F. Gramera letěla po rohu těsně mimo branku a mezi tři tyče se nevešla ani střela Touly. „Chtěli jsme tři body, ale byl to vyrovnaný zápas a remíza mu asi sluší,“ uvedl po zápase Peštál a dodal: „Příští týden jedeme do Náměště a jedeme tam pro výhru. My se v naší situaci nemůžeme dívat na sílu soupeře, musíme sbírat body, pro náš mladý tým je to ale škola a o záchranu se porve.“

Hosté z Ledče byli z remízy 2:2 rozpačití. „Měli jsme si odvézt výhru,“ znělo unisono z jejich tábora.