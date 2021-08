Tradičně do dvou dnů bude roztažené rovněž třetí kolo nejvyšší krajské fotbalové soutěže na Vysočině. Magnetem kola bude sobotní souboj mezi fotbalisty Náměšti nad Oslavou a dosud stoprocentním Pelhřimovem.

Ze souboje s největším aspirantem postupu do divize v klubu z Třebíčska velkou vědu nedělají. „Těším se jako na každý jiný zápas. Je úplně jedno, kdo je zrovna naším soupeřem, ať už je první, nebo poslední. Doufáme, že podáme podobný výkon jako naposledy v Žirovnici,“ vysvětloval trenér Náměšti Petr Kylíšek mladší.

Po zmíněné demolici Žirovnice výsledkem 6:2, nadto na jejím hřišti, je prý nálada v mužstvu dobrá. „Chtěli jsme tam získat bod, máme tři, za což jsem rád. Teď jen na to navázat,“ připomněl.

Co dovedlo jeho ovečky k úspěchu? „Byli jsme dobře připravení, koncentrovali se po celý zápas. Byl to především výborný týmový výkon. Hráli jsme z bloku, moc hru neotevírali, navíc se kluci výborně posouvali,“ lebedil si.

A věří si také na Pelhřimov. „Poslední dva roky jsou jednoznačně nejlepším mužstvem v soutěži, na všech postech mají kvalitu. V každém utkání však chci vyhrát. Možná ale, že nyní budu spokojený i s bodem,“ usmál se dobře naladěný Kylíšek.

Fotbalisté Pelhřimova zatím naplňují ambice. Dvě výhry a skóre 4:0 jsou toho důkazem. „S úvodem panuje spokojenost. Ve hře ještě máme několik mezer, ale dáváme tým dohromady. Máme ještě na čem pracovat,“ sdělil pelhřimovský kouč Pavel Regásek.

Od pondělí navíc se svými svěřenci už konečně trénuje na domácím stadionu, kde skončila dlouhá rekonstrukce. „Druhou sezonu jsme byli úplní kočovníci, ať už šlo o zápasy, ale také tréninky. Všichni jsme rádi, že už jsme konečně ve vlastní šatně,“ pochvaloval si.

Na souboj s Náměští se lodivod Pelhřimova těší. „Náměšť má zkušené mužstvo. Jsou to dobří fotbalisté, kteří chtějí hrát fotbal. Pokaždé si to s námi rozdají na férovku, což oceňuji. Pro nás to rozhodně není úplně extra nepříjemný soupeř, a to nemyslím tak, že nám odevzdají tři body. Spíše jde o to, že s ní pokaždé odehrajeme velice kvalitní utkání. Chceme vyhrát,“ dodal Regásek.

Program 3. kola krajského přeboru Vysočiny:

SOBOTA: Náměšť n. O.-Vícenice – Pelhřimov (10.00), Bedřichov – Okříšky (16.30).

NEDĚLE: Sapeli Polná – Velké Meziříčí B (10.15), Přibyslav – Žirovnice, Nové Město B – Speřice, Nová Ves – HFK Třebíč, Chotěboř – Ledeč n. S. (vše 16.30).