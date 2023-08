Těžké časy nováčka. Fotbalisté z Luk nad Jihlavou zatím po postupu do 1. A třídy moc radosti neužili. Po dvou porážkách jsou bez bodu.

Přitom především po domácím utkání se Želetavou domácí kouč Martin Žatečka cítil zklamání ze zbytečné porážky: „Utkání se mi hodnotí těžko. Myslím si, že jsme si nezasloužili prohrát, byli jsme herně lepší. Bohužel platíme jistou nováčkovskou daň. Ty chyby, které děláme…,“ povzdechl si.

Hosté šli brzy do vedení. „U prvního gólu Simandl vyhrál osobní souboj, my to neměli zajištěné a šel sám na bránu,“ popisuje první branku zápasu Žatečka. „Po krásné akci Čermáka s Urbánkem se nám podařilo vyrovnat, ale zase - nepohlídali jsme si standardní situaci.“

Přestřelka ve Štokách. Dát pět gólů a nevyhrát je smutné, přiznává trenér Polák

Poločasová ztráta 1:2 domácí donutila zvýšit po pauze obrátky „Potom jsme do nich bušili, měli jsme šance, tyčky, břevno zazvonilo,“ vypočítává kouč, který ale připouští i šance hostí. „Hráli na brejky a několik se jim vydařilo. Při nich nás podržel gólman. Nakonec nám v devadesáté minutě znovu utekli, dali na 3:1 a bylo hotovo.“

Zrodil se tedy stejný výsledek, kterým Luka padla i o týden předtím v Herálci. „První utkání bylo těžké. Domácí vyhráli zaslouženě, ale i my jsme měli šance a s trochou štěstí jsme si možná mohli i odvézt bod,“ ohlíží se Žatečka, jenž po dvou nezdarech burcuje svůj tým. „Musíme makat dál a zlomit to. Vloni jsme měli po dvou kolech jeden bod a nakonec jsme postoupili,“ připomíná.

V neděli přivítají Luka nad Jihlavou doma Bory, tedy spolu postupujícího rivala. „Vloni jsme s nimi udělali čtyři body, takže bychom na to rádi navázali,“ netají Žatečka. „Jejich největší zbraní jsou standardní situace, z těch máme trošku strach, protože mají vyšší hráče. Všichni mluví o jejich kanonýrovi Ochranovi, já spíš budu hráče upozorňovat hlavně na Milana Špačka. Bude to těžký zápas, ale věřím, že přijde hodně fanoušků od nás i od nich, že to bude parádní fotbal a necháme si tři body doma.“

Výsledky 3. kola: Luka nad Jihlavou – Želetava 1:3 (30. Urbánek – 12. Simandl, 34. a 90. Čurda), Bory – Herálec ZR 2:1 (42. Zikmund, 83. Ochrana – 60. Holeš), Měřín – HFK Třebíč 4:3 (7. Crkal, 34. a 48. Kožený, 60. Benda – 8. z pen., 44. a 78. Maleta), Bedřichov – Budišov-Nárameč 3:3 (50. Homola, 59. Pavlíček, 87. Göth – 36. a 89. Švejda, 73. Holubář), V. Bíteš B – Kouty 2:0 (66. Svoboda, 73. Šimončič), Jemnicko – Šebkovice 1:5 (60. z pen. Tesař – 15. Němec, 47. a 52. Kotačka, 49. z pen. Pánek, 79. Bartejs), Náměšť-Vícenice – Dukovany 7:1 (6. a 49. Bednář, 24. a 44. Klíma, 59. Tomek, 65. Outulný, 80. Štolfa – 73. Dúcký).