Dvě utkání budou na programu už v sobotu, v obou případech se jedná o okresní derby. V tom prvním je role favorita jasná. Sedmé Okříšky by ji proti dvanáctým Rapoticím měly potvrdit.

Rovněž od 15.30 pak hostí fotbalisté Žirovnice nováčka z Kamenice nad Lipou. Na Pelhřimovsku prý největší možný duel. „Kamenice je nejbližším a tudíž největším rivalem. Navzájem se známe, dorazí daleko více diváků, bude to vyhecovanější, všichni se těšíme,“ sdělil kouč Žirovnice Roman Hřib.

Fotbalistům Staré Říše v úvodu jara skřípe hra. Neladí nám to, dobře ví Staněk

Podle jeho slov nemá zítřejší duel favorita. „Podle mého žádné derby nikdy nemá favorita, ať je postavení v tabulce jakékoliv. Věřím, že uhrajeme dobrý výsledek. Klíčem k němu bude dodržení zodpovědné organizace hry tak, jak se nám to daří od zimní přípravy,“ dodal Hřib.

Kapitán nováčka vidí určitou výhodu na straně hostitele. „Oba celky čeká první zápas na přírodní trávě. Jenže u nás se hřiště předělává, takže dál trénujeme na umělce. V tomto směru tak může mít Žirovnice navrch,“ komentoval kapitán Kamenice Tadeáš Zahradník.

Ambice čtvrtého celku tabulky to ovšem nijak nesnižuje. „Určitě si pojedeme pro tři body. Před týdnem to bylo od nás i Polné opatrnější, ale toto je derby, které chceme vyhrát. Navíc z Kamenice určitě dorazí hodně fanoušků, bude to atraktivní duel,“ připomněl Zahradník.

Fotbalisty Velkého Meziříčí čeká nadupaný nováček, Nové Město nepříjemný Brod

Z nedělního programu vysvítají dva zápasy celků z horní poloviny tabulky. Fotbalisté druhého Slavoje Polná přivítají odpoledne od půl čtvrté pátou Novou Ves.

Lídr tabulky, fotbalisté FK Maraton Pelhřimov, se ve stejný čas představí na stadionu šesté Ledče nad Sázavou. „Bude to další náročné utkání, v němž chceme uspět," neskrýval lodivod Pelhřimova Richard Zeman.

KRAJSKÝ PŘEBOR - 16. KOLO

SOBOTA: Okříšky – Rapotice, Žirovnice – Kamenice nad Lipou (oba 15.30).

NEDĚLE: Sapeli Polná – Dukovany (10.30), Velké Meziříčí – Náměšť n. O.-Vícenice (14.00), Slavoj Polná – Nová Ves, Ledeč nad Sázavou – Pelhřimov, Chotěboř – Nové Město B (vše 15.30).