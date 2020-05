Domácí začali zhurta a už po dvou minutách oslavovali. Přibyla, který si naběhl na přesný Částkův centr a hlavou se trefil parádně do šibenice. Díky skvělému napadání Částky se po pár minutách dostal k míči Mužík, všiml si nabíhajícího Pavla Matějíčka, a jeho střela podél Šány rozvlnila síť podruhé.

Ve dvanácté minutě už to bylo o tři branky. Mužíkův centr propadl ve vápně a důrazný Reiterman propálil vše, co stálo v cestě. „První minuty daly ráz celému utkání. My jsme do něj vstoupili tragicky a nekoncentrovaně,“ má jasno trenér Bedřichova Zbyněk Peštál.

Jeho tým v první půlce tahal za kratší konec. Sapeláci byli dál nebezpečnější a ve čtyřiatřicáté minutě po průnikové přihrávce obstřelil Šánu znovu Částka. Bedřichov ale také párkrát zahrozil. Tu největší šanci měl v závěru poločasu Lacina, kterému byl nabídnut pokutový kop. Střelu k levé tyči ovšem čekal i brankář Pokorný, a skóre se neměnilo.

Druhá půlka už tolik přesná nebyla, ačkoliv šance se rodily. A to na obou stranách. Domácí několikrát soupeři namazali, ovšem v koncovce to bedřichovským skřípalo. A tak se o pátou branku zápasu postarali znovu domácí. Mužík proměnil nařízenou penaltu za faul na Benáčka.

Na domácích borcích bylo postupně vidět, jak s přibývajícími minutami „uvadají“. Toho hosté, kteří vyslali v poločase na hřiště čerstvé síly, využili v závěrečných minutách ke korekci. Tečovaná rána Jakuba Götha zpoza vápna zapadla k tyči, a tečku udělal proměněnou penaltou Kolman.

Několik diváků, kteří si našli cestu na hřiště do Stáje, se tak v neděli odpoledne fotbalem muselo bavit. „Sapeli bylo lepší, ale pro nás bylo důležité zapojit všechny hráče. Nechtěli jsme postavit silnou sestavu a do druhé půlky poslat tu slabší. Ti mladí se tak mohli trochu opřít o naše starší hráče. Ale zejména pro dorostence to byla škola, zahrát si proti takhle zkušenému týmu. Alespoň viděli, jak vypadá velký fotbal,“ dodává Peštál.

Docela spokojený byl trenér Polné. „První poločas byl oproti tomu druhému jinde. Hráli jsme to, co jsme chtěli a měli. Pak už to za toho rozhodnutého stavu, a jak se sestava přeházela, nebylo takové. Ta koncentrace byla jinde, ubývaly i síly, protože jsme hráli proti dvěma jedenáctkám. Ale to nás nemrzí. Kluci si alespoň zaběhali,“ komentuje kouč Sapeli Petr Tržil. „Utkání splnilo naše očekávání. Nešlo o výsledek a my jsme si zahráli pěkně,“ dodal.

SAPELI POLNÁ – BEDŘICHOV 5:2

Góly: 2. Přibyl, 7. P. Matějíček, 12. Reiterman, 34. Částka, 71. Mužík (PK) – 82. Jakub Göth, 90. Kolman (PK). Rozhodčí: Petrlík – Terber, Pfeifer. Bez ŽK. Poločas 4:0. Sapeli Polná: Pokorný – Benáček, Reiterman, M. Brabec, Flekal – Průcha, V. Brabec, Přibyl, Mužík, P. Matějíček – Částka. Střídali: Skotar, Padrnos, Fišer. Bedřichov – I. poločas: Šána – Mašek, Paulík, Fuksa, Mareš – Šaroun, F. Novák, Neuwirth, Jakub Göth, Lengál – Lacina. Bedřichov – II. poločas: Bartoň – Dvořáček, Paulík, Bednárik, Vorálek – Kourek, Diviš, Pojer, Vaněk – Prchal, Kolman.