K tomu konfliktu v 1. B třídě se ještě vrátíme. Mě ale zaujalo i použití, a následné potrestání, pyrotechniky fanoušky Pacova na utkání krajského přeboru. Řešil jste již na kraji něco podobného?

To není zase až tak neobvyklé. Setkali jsme se s tím už několikrát. Většinou se jednalo o použití dýmovnic nebo světlic. Tím že to je zakázané a objeví se to v zápise o utkání, musíme to řešit. Většinou jen pokutou nižší úrovně.

I když mluvíte o klidném podzimu, ta karetní agenda je po každém kole poměrně rozsáhlá. Předpokládám, že tyto záležitosti řešíte bez přímé účasti hříšníků?

Disciplinární komise zasedá každý týden. Pokud se hráči či funkcionáři chtějí zúčastnit, tak na to mají právo. Jenom nahlásí, že přijdou. V případě závažnějších případů si aktéry na jednání zveme.

Velké tresty padly po utkání Antonínův Důl – Světlá nad Sázavou B. O co v tomto případě šlo?

Řešili jsme vyhrožování domácího brankáře rozhodčím, po utkání je potom naháněl k autu. Byly tam i prohřešky ze strany diváků. Ve zkratce prostě šlo o urážky a vyhrožování rozhodčím. (Více o incidentu v boxíku níže – pozn. aut.)

Abychom nekončili přes jinak bezproblémový podzim takto negativně. Co byste přál fotbalistům do jarní části soutěží?

Všem bych popřál hlavně zdraví a pohodu. Ať se všichni dají přes zimu dohromady zdravotně, protože víme, že v klubech má řada hráčů problémy a je potom pro ně složité dát tým dohromady. Doufám tedy, že se na jaře setkáme se všemi v plné síle.