Vedení Fotbalové asociace České republiky (FAČR) se rozhodlo vstoupit do dohrání letošního ročníku. Týká se v první řadě krajských soutěží. „S generálním sekretářem FAČR Janem Paulym, ale také s výkonným výborem asociace řešíme, jak dál postupovat. Jde především o to, aby každý kraj, potažmo okres, nepostupoval při dohrání sezony naprosto odlišně,“ vysvětlil sekretář Krajského fotbalového svazu (KFS) Vysočina Roman Šoukal.

Snaha po jednotném postupu nepřišla náhodně. „Iniciativa vznikla z obecné diskuze na videokonferencích sekretářů krajských svazů z celé republiky,“ sdělil.

Vedení FAČR navíc může změnit také přijatá usnesení jednotlivých krajských svazů. „Tuto možnost přijali po loňských problémech s covidem-19, kvůli nimž se předchozí ročník nedohrál,“ připomněl.

Právě pro kluby na Vysočině to může být důležitý aspekt. Pro určení postupů i sestupů v krajských soutěžích nyní platí, že se musí odehrát více než padesát procent zápasů. „To znamená celý podzim a minimálně jedno jarní kolo. Ale vedení asociace do toho může vstoupit a snížit to na rovnou polovinu, tedy jen na kompletní podzimní část,“ naznačil.

Jisté je, ať už se na jaře zahájí krajské boje jakýmkoliv termínem, že nejprve přijdou na řadu tři zbývající podzimní kola, která se nestihla dohrát. „Společně s několika odloženými zápasy to je první postup k tomu, aby se dohrála potřebná polovina sezony. Ta odložená utkání, kterých v soutěžích mužů není tolik, zřejmě posuneme na některé květnové středy. Samozřejmě ale nebudeme klubům bránit v tom, aby se třeba domluvily na nějakém pátečním termínu. Ideální by bylo, pokud by byly dohrávky sehrané ještě před třináctým, tedy posledním podzimním, kolem,“ podotkl.

Termínová listina pro jarní kola zatím zůstává v platnosti. Na druhou stranu je ale takřka jisté, že se bude měnit. „Pokud nastane změna, upraví se termínovka, abychom věděli, co stihneme odehrát do posledního červnového víkendu, za nějž nemůžeme jít. A snahou FAČR je právě to, aby počet odehraných jarních kol byl stejný ve všech krajích,“ potvrdil.

K tomu, aby se mohlo začít konečně hrát, je potřeba přejít do třetího stupně indexu PES. Jedinou další variantou je výjimka pro fotbal, k níž je ovšem sekretář KFS Vysočina lehce skeptický. „Tuto otázku zrovna řešíme v souvislosti s pořádáním okresních konferencí. Jsem s kluby v pravidelném kontaktu a vesměs mají strach z nutnosti testování. Ti lidé chodí do práce, v případě pozitivního testu by totiž měli problémy nejen oni, ale i jejich blízcí. Poslouchám to dnes i denně, každý má strach i z antigenního testu,“ pokrčil rameny Šoukal.