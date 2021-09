Bez přehánění to byl souboj o šest bodů. Ve víkendovém osmém kole krajského přeboru Vysočiny byl k vidění přímý souboj o pomyslného černého Petra. Tedy o to, kdo bude po polovině podzimní části na posledním místě tabulky.

Domácí fotbalisté Bedřichova zápas s Přibyslaví nezvládli a po prohře 2:4 zůstávají u dna tabulky. „Odvedli jsme zřejmě náš nejhorší výkon v sezoně. Projevily se na nás problémy se sestavou, ale to nás nijak neomlouvá. Náš výkon byl tristní, Přibyslav tu naprosto zaslouženě vyhrála,“ uznal po utkání kouč Bedřichova Zbyněk Pešťál.

Jeho celku přitom hrál vývoj do karet, když šel po rychlém brejku do vedení. „Věřil jsem, že nás vedení nakopne, ale nestalo se. Naopak jsme naší nekvalitní hrou vrátili hosty do zápasu, když jsme jim namazali na obě první branky,“ zlobil se.

Trenér celku Jihlavska už pozoruje, že se nepříznivé výsledky odrážejí na psychice hráčů. „Padla na nás deka, kluci si uvědomují tu tíhu výsledkových nezdarů, bojí se něco vymyslet. Potřebovali bychom kvalitní výsledek, který by nás konečně nakopl,“ zdůraznil Pešťál.

To Přibyslav si připsala teprve druhou výhru v sezoně, díky níž poskočila z předposledního na jedenácté místo tabulky.

„Určitě je to pro nás velké povzbuzení. Nejen výsledek, ale i výkon, který byl skutečně týmový. Mužstvo šlapalo, všechno začínalo už od stoperů,“ pochvaloval si kouč Přibyslavi Jiří Stejskal.