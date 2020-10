Hosté přestáli úvodní nápor i tři šance Třebíče a potom sami udeřili, když se efektně trefil Částka. Potom registrovaly šance oba celky, ale brankáři měli nad střelci navrch.

Krajský přebor

HFK TŘEBÍČ – SAPELI POLNÁ 1:1

Góly: 88. Hrobař - 15. Částka. Rozhodčí: Landsman, ŽK: 1:3, ČK: 0:2 (Komárek - vedoucí mužstva, Babínek). Diváci: hráno bez diváků. Sapeli Polná: Pokorný - Barák, Procházka, Přibyl, Boháček - Flekal, Fišer, Mužík (46. T. Matějíček), Dvořáček - Skotar (80. Padrnos), Částka.

Po změně stran se HFK tlačil do útoku, měl navrch, hosté ale mohli pojistit vedení z brejku. Vyrovnání na 1:1 přišlo po diskutované akci chvilku před koncem. To se trefil do šibenice Hrobař. „Gólu předcházel faul Floriána na našeho stopera,“ rozčiloval se trenér Sapeli Jiří Babínek, který dostal za vehementní protesty stejně jako vedoucí mužstva Jan Komárek červenou kartu.

Uznal ale, že remíza byla spravedlivá. „Utkání ale bude mít ještě bohužel dohru na setkání disciplinární komise.“

Trenér HFK Petr Kylíšek starší nakonec bod bral. „Byl tam dlouhý nákop z půlky do šestnáctky, kde byla skrumáž několika hráčů. Kdyby to rozhodčí odpískal, tak bych zase brblal já. Bod je po těch čtyřech porážkách dobrý, ale vzhledem k šancím jsme měli ke třem blíže.“